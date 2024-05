Rivelazione a sorpresa, l’allenatore preferito da Manna: “Non è Conte”

Sono sempre più incessanti le voci sul prossimo allenatore del Napoli, secondo le ultime fonti, ci sarebbe un favorito.

Giovanni Manna sarà il nuovo direttore sportivo del Napoli. L’ormai ex leader della Next Gen della Juventus, separatosi anticipatamente dal club bianconero, prenderà in mano le redini della società partenopea, avviando la rifondazione azzurra. Un primo passaggio verso una vera nuova era, a seguito di una delle annate più buie della gestione di Aurelio De Laurentiis, probabilmente conscio dei propri errori.

Si ripartirà quasi da zero, con tanti volti nuovi. Molti calciatori lasceranno la città partenopea, su tutti Victor Osimhen, che attraverso la clausola presente nel proprio contratto fornirà la base per operare sul mercato e costruire una nuova rosa, ad immagine e somiglianza dell’allenatore.

Nuovo tecnico Napoli, le ultime news: non sarebbe Antonio Conte il favorito

Già, perchè l’altro tassello fondamentale sarà rappresentato dall’allenatore. Il tris targato: Rudi Garcia, Mazzarri e Calzona, è stata la sintesi nuda e cruda del fallimento gestionale di cui si è reso protagonista De Laurentiis, il leader della FilmAuro ha sbagliato praticamente tutte le scelte possibili tra campo e dirigenza, in particolar modo quelle relative ai successori dell’ormai mostro sacro Luciano Spalletti.

Antonio Conte secondo molti addetti ai lavori, ad oggi sarebbe la soluzione più vicina al club partenopeo. L’ex Juventus ed Inter, fermo da circa un anno dopo la parentesi al Tottenham, sarebbe ormai pronto a rimettersi in pista. Quest’ultimo, a seguito della corte sfrenata di De Laurentiis, avrebbe finalmente dato la propria disponibilità al Napoli, che ad oggi, però, non avrebbe ancora affondato il colpo.

Il motivo? La titubanza del patron del Napoli, che nonostante gli ottimi rapporti con il pugliese, avrebbe nel tempo iniziato a valutare anche altri profili. Tra questi, secondo il noto giornalista napoletano Umberto Chiariello, ce ne sarebbe uno che in particolar modo accoglierebbe i favori del duo De Laurentiis – Manna, Gian Piero Gasperini.

Ai microfoni di TV Play, Chiariello si è così espresso in merito:

“Conte? Da ciò che so Manna non spinge per lui. Il preferito del nuovo direttore sportivo del Napoli è Gasperini, vedremo cosa accadrà dopo la finale di Europa League che andrà in scena questa sera”.

Insomma, sarebbe proprio l’attuale allenatore dell’Atalanta l’uomo prescelto dal Napoli. Un Gasperini che nelle ultime settimane non ha mai confermato la sua presenza il prossimo anno a Bergamo, lasciando aperti spiragli per le indiscrezioni che lo vedono distante da quella che ormai rappresenta casa sua dal 2016. Staremo a vedere.