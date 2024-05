Premio speciale per Kvaratskhelia: grande riconoscimento dalla Serie A – VIDEO

Khvicha Kvaratskhelia continua a sorprendere e soprattutto a riscuotere premi individuali: importante riconoscimento dalla Serie A.

La stagione del Napoli è completamente da dimenticare. Gli azzurri, dopo la vittoria dello scudetto sono crollati a picco e hanno regalato una stagione fallimentare ai propri tifosi. Nulla in questa stagione ha funzionato e i tifosi del Napoli aspettano con ansia l’ultima partita della stagione per porre fine a questa agonia.

La stagione era partita malissimo con Rudi Garcìa e Aurelio De Laurentiis, nel tentativo di andare a giocarsi nuovamente qualcosa di importante, ha deciso di esonerare il tecnico francese per far sedere in panchina Walter Mazzarri. Le cose non sono andate come previsto e il Napoli, con ogni probabilità, resterà fuori dalle competizioni europee per la prima volta dopo 14 anni.

I momenti negativi nel corso della stagione sono stati davvero tantissimi. Solo a correnti alterne, gli azzurri hanno dato vita a buone prestazioni e quasi sempre la strade è stata indicata dal fuoriclasse azzurro, Khvicha Kvaratskhelia.

Kvara da sogno: importante riconoscimento dalla Serie A

Khvicha Kvaratskhelia, dopo la straordinaria stagione scorsa che gli è valso il premio di MVP del campionato, ha fatto più fatica a splendere in questa stagione.

La situazione della squadra non l’ha sicuramente aiutato, ma le giocate che hanno tenuto in vita gli azzurri sono sempre partite dai suoi piedi. In molti l’hanno etichettato come “One season wonder” ovvero “meraviglia di una stagione“. Kvara, dunque, sembra una sorta di meteora, ma i numeri sono dalla sua parte e ora arriva un importante riconoscimento dalla Serie A.

Contro la Fiorentina, Kvaratkshelia ha siglato su punizione il gol del definitivo 2-2. Un prodigio da lontano, quello dell’esterno georgiano, che gli è valso il premio di Gol del mese. Un riconoscimento importantissimo e che soprattutto certifica come certi colpi siano nelle corde di un calciatore destinato a diventare sempre più un fuoriclasse di fama mondiale.

Il Napoli vuole costruire attorno a Kvaratskhelia la squadra del futuro e le prestazioni del georgiano danno ragione alla dirigenza azzurra. In attesa di scoprire chi sarà il prossimo partner in attacco di Kvaratskhelia, i tifosi azzurri possono dormire sogni tranquilli. La base di partenza, infatti è ottima e Kvaratskhelia continua a migliorare di partita in partita.

Di seguito il tweet della Serie A che annuncia il premio a Kvaratskhelia: