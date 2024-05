L’Associazione Agenti contro De Laurentiis: pronta un’azione giudiziaria

Dopo le parole in Senato di Aurelio De Laurentiis contro gli agenti sportivi, arriva il durissimo comunicato dell’Associazione Agenti.

Questa mattina in Senato si è tenuta un’audizione a cui hanno partecipato diversi presidenti di calcio. Tra questi, ovviamente, c’era anche Aurelio De Laurentiis. Il patron azzurro ha preso a lungo parola nel corso dell’audizione per spiegare meglio alle istituzioni i grandi problemi che affliggono il mondo del calcio italiano.

Aurelio De Laurentiis ha parlato di come il calcio non sia più in grado di essere autosufficiente e ha proposto di ridurre il numero di squadre in Serie A da 20 a 18. De Laurentiis, inoltre, ha chiesto alle istituzioni di prendere provvedimenti in questo senso perchè la Lega Serie A non ha la forza di prendere una decisione di questo tipo.

Quello di Aurelio De Laurentiis, però, è stato un vero e proprio show. Il patron, infatti, ne aveva per tutti. Prima ha affermato che sono solo 6-8 i club che consentono alla Serie A di restare in vita e poi ha criticato duramente il ruolo degli agenti sportivi.

L’Associazione Agenti contro De Laurentiis: il comunicato

Aurelio De Laurentiis non è nuovo ad una battaglia con l’ecosistema degli agenti sportivi. Nel corso degli anni ha più volte criticato gli agenti etichettandoli come il vero male del calcio.

Più di una volta, inoltre, sono saltate trattative proprio per la lauta commissione che gli agenti richiedevano e che non è mai piaciuta a De Laurentiis.

In seguito alle parole di oggi in Senato, però, è arrivata la risposta dell’Associazione Agenti. Il comunicato è durissimo e minaccia azioni legali contro il patron azzurro.

Di seguito il comunicato:

“Dopo aver ascoltato, con imbarazzo, le dichiarazioni del Presidente Aurelio De Laurentiis, in occasione della recente audizione in Senato, l’AIACS – Assoagenti, in rappresentanza dei propri associati, invita il sig. De Laurentiis a denunciare gli autori responsabili dei “ricatti dei procuratori che sono la vera problematica del sistema calcio per l’indebitamento” come lo stesso Presidente ha dichiarato in pubblica udienza. L’AIACS – Assoagenti sosterrà il Presidente in qualsivoglia denuncia avallata da elementi probatori certi”.

Il comunicato prosegue: