Italiano nuovo allenatore del Napoli? Il suo annuncio sul futuro

Vincenzo Italiano è ancora in corsa per la panchina del Napoli nella prossima stagione: arriva l’annuncio sul futuro da parte del tecnico.

Il Napoli è ancora alla ricerca di un allenatore per la prossima stagione. La sensazione è che la scelta definitiva verrà presa entro la fine del mese di maggio. In questo modo, il nuovo ds del Napoli, Giovanni Manna, potrà avere il tempo per programmare al meglio il futuro ed evitare una nuova stagione deludente.

L’ex Juventus ha ormai già fatto il suo ingresso nel mondo Napoli nella giornata di ieri. Dopo aver visitato il centro sportivo di Castel Volturno in compagni di Chiavelli, ha voluto parlare con tutti i giocatori azzurri. Il suo ruolo sarà fondamentale soprattutto per i giocatori che avranno finalmente qualcuno che possa fare da tramite con il presidente Aurelio De Laurentiis.

Manna, però, non può già iniziare a lavorare sul mercato in maniera decisa perchè non è ancora ben chiaro chi sarà il prossimo tecnico degli azzurri. Tra i possibili sostituti di Francesco Calzona c’è anche Vincenzo Italiano che ha fatto un importante annuncio sul suo futuro.

Italiano al Napoli? C’è l’annuncio del tecnico sul futuro

Se la stagione del Napoli si avvia verso la sua conclusione con il match in programma domenica contro il Lecce, quella della Fiorentina è ancora lunga. La Viola dovrà giocare l’ultima di campionato contro il Cagliari, recuperare una gara contro l’Atalanta e soprattutto avrà da giocare la finale di Conference League contro l’Olympiacos.

Nella giornata di oggi, Vincenzo Italiano ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Il tecnico della Fiorentina, ovviamente, ha parlato anche del suo futuro.

Di seguito quanto evidenziato:

“La gente di Firenze e l’atmosfera dello stadio mi fa percepire sempre grande responsabilità e abnegazione, perché la gente non sopporta perdere e vuole vedere sudare la maglia. C’è grande affetto e amore verso questa maglia. Questa sarà una cosa che mi porterò sicuramente dietro, che mi rimarrà nel cuore. Abbiamo una curva fantastica, ho avuto modo di vederla da esterno, ma è stato un privilegio viverla all’interno della società”. Futuro?

“Non penso ad altro se non ad avere il massimo della concentrazione per questa partita. Siamo impegnati fino al 2 giugno e fino a quel momento non parlerò di altro. Dobbiamo solo pensare a queste ultime partite e fare del nostro meglio per ottenere il massimo”.

Parole che sanno di addio quelle di Vincenzo Italiano. Il tecnico, però, ha ancora lasciato una porta aperta riguardo il suo futuro alla Fiorentina e soprattutto non ha voluto sbilanciarsi prima di una partita così importante come la finale di Atene contro l’Olympiacos.