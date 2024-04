Conte, notizia definitiva sul futuro: c’entra il Napoli!

Antonio Conte è uno degli indiziati a sedere sulla panchina del Napoli per la prossima stagione: c’è la notizia definitiva sul futuro.

La rivoluzione estiva programmata dal Napoli passa necessariamente dalla scelta di un nuovo allenatore. Aurelio De Laurentiis, che ha sempre avuto fiuto per i tecnici, la scorsa estate ha fallito miseramente la missione di sostituire Luciano Spalletti.

Quest’anno, dunque, vorrebbe evitare gli errori fatti nella scorsa stagione e vorrebbe affidarsi ad un allenatore che ha sempre portato a casa gli obiettivi prefissati dalla società come accaduto tre estati fa con la scelta di Spalletti.

Per questo motivo, in cima alla lista dei desideri di Aurelio De Laurentiis c’è Antonio Conte. Il tecnico leccese, infatti, sembra il profilo ideale per ridare al Napoli quella grinta che è mancata in questa stagione.

Conte-Napoli, notizia definitiva sul futuro del tecnico

Il Napoli sta corteggiando Antonio Conte da molto tempo. Il tecnico ex Inter e Juventus, infatti, è stato contattato già lo scorso ottobre quando si ipotizzava l’addio di Rudi Garcìa. L’accordo non è stato trovato, ma De Laurentiis ha proseguito con il suo pressing.

L’edizione odierna de “La Repubblica“, svela una novità importante riguardo il futuro del tecnico salentino.

Il quotidiano fa sapere che Conte resta nella lista dei possibili allenatori del Napoli nella prossima stagione. Le richieste di mercato del tecnico, però, lo allontanano dal progetto azzurro. Conte, infatti, vorrebbe tornare in panchina per vincere fin da subito con giocatori pronti e questo è in controtendenza con il modus operandi del Napoli.

Su Conte, però, non ci sono solo gli azzurri. Anche il Milan è apparso interessato all’ex Inter. I rossoneri, però, hanno un progetto incentrato sui giovani e non cederanno a spese folli. Per questo motivo l’ipotesi Conte si allontana sempre più nonostante sia il preferito dei tifosi.

Dal canto suo, Aurelio De Laurentiis continua il suo pressing su Antonio Conte. Il patron azzurro, infatti, vorrebbe aprire un ciclo con il tecnico salentino e chissà che alla fine non riesca a portarlo all’ombra del Vesuvio con un colpo di teatro simile a quello che portò Carlo Ancelotti a Napoli.

I tifosi azzurri, ovviamente, sperano che la vicenda si possa concludere in maniera differente, ma se le cose dovessero andare male, ci sarebbe poco da imputare a De Laurentiis. Conte, infatti, è tra i migliori allenatori sulla piazza che il Napoli può convincere a sedere sulla propria panchina.