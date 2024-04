“Tutti sul mercato”, rivoluzione Napoli: anche i tre pilastri possono salutare

Il Napoli prepara la rivoluzione in estate e De Laurentiis dichiara tutti sul mercato: il patron non vuole più alibi per i giocatori.

La stagione del Napoli si avvia verso una conclusione drammatica. Gli azzurri, con ogni probabilità, saranno i peggiori campioni d’Italia nella storia della Serie A. La sconfitta contro l’Empoli ha peggiorato ulteriormente la situazione e questo non è ammissibile per il patron Aurelio De Laurentiis.

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ha spiegato come De Laurentiis abbia tuonato contro la squadra nel post partita di Empoli. Il presidente azzurro ha esaurito definitivamente la pazienza dopo l’ennesima prestazione vergognosa della squadra.

Il patron azzurro, per queste ultime partite, ha chiesto il massimo impegno e una reazione d’orgoglio. De Laurentiis, poi, ha spiegato che se qualcuno non ha intenzione di restare a Napoli sarà venduto senza problemi. Il patron, infatti, accetterà qualsiasi offerta che gli azzurri porteranno senza andare a trattare. De Laurentiis, infatti, è stanco di vedere una squadra senza anima e senza carattere.

Mercato Napoli, in estate sarà rivoluzione: possono salutare tutti

La stagione del Napoli è da dimenticare. Le difficoltà incontrate dal Napoli in questa stagione sono tantissime ed è possibile che lascino scorie importanti all’interno dello spogliatoio in vista della prossima stagione.

Per questo motivo, De Laurentiis è prono a fare piazza pulita all’interno della rosa per ripartire da zero e andare a creare un nuovo ciclo che possa non adagiarsi sugli allori di un passato glorioso. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, inoltre, riferisce che tutti gli azzurri sono sul mercato, anche chi poche settimane fa sembrava incedibile.

In particolare, la “Rosea” fa sapere nessuno è immune alla rivoluzione estiva. De Laurentiis, infatti, sarebbe pronto a dire addio a chiunque. Anche giocatori come Giovanni Di Lorenzo, Stanislav Lobotka e Khvicha Kvaratskhelia, che sarebbero dovuti essere i pilastri fondamentali del Napoli del futuro, sono a rischio addio in estate.

De Laurentiis, dunque, non vuole dare più alibi a nessuno e aspetta le offerte giuste per cedere chiunque non voglia più vestire la maglia azzurra, qualunque sia il motivo. I tifosi azzurri, dunque, dovranno vivere un’estate molto complicata, come accaduto due anni fa. La speranza che la coppia De Laurentiis-Manna possa ripetere quanto fatto da Giuntoli e costruire in brevissimo tempo una squadra capace di lottare per traguardi importanti.