Torna al Napoli ma non per restare: possibile la cessione a titolo definitivo in estate

Al termine di questa stagione, saranno diversi i giocatori che faranno rientro al Napoli dopo i vari prestiti. Per uno di loro però si va verso la cessione a titolo definitivo.

La stagione volge ormai verso il termine, con il Napoli che non aspetta altro che proiettarsi definitivamente verso la prossima stagione. La stagione degli azzurri è stata decisamente insufficiente, con la squadra che non raggiungerà neanche gli obiettivi minimi probabilmente.

In vista della nuova stagione ci sarà una rifondazione nell’intera società. A luglio torneranno diversi giocatori alla base dopo i vari prestiti nel corso di questa stagione. Purtroppo uno di loro non dovrebbe restare, ma si va verso la cessione a titolo definitivo.

A fine stagione tornerà a Napoli, ma si lavorerà per la cessione a titolo definitivo

Il Napoli ha già iniziato a muovere i primi passi in vista della prossima stagione. Il presidente De Laurentiis si è già assicurato Giovanni Manna come nuovo Direttore Sportivo, ed intanto continua a lavorare sul fronte allenatore. Il nuovo DS del Napoli avrà molto lavoro da svolgere in estate, visto che si dovrà valutare il futuro di molti azzurri. Tra questi c’è anche Alessio Zerbin, attualmente in prestito al Monza. L’esterno italiano è stato ceduto in prestito al Monza per permettergli di trovare maggiore spazio, visto che al Napoli non né aveva praticamente. Zerbin si sta destreggiando bene con la maglia dei brianzoli, ma non abbastanza da convincere il club a riscattarlo a fine stagione. L’esterno molto probabilmente tornerà al Napoli, dove però non dovrebbe rimanere. Difatti in caso di rientro dal prestito, per Zerbin si valuterà la cessione a titolo definitivo.

Una scelta drastica, ma a cui praticamente è obbligato il Napoli. Gli azzurri dovranno tagliare i vari giocatori non essenziali per il progetto, in modo da far spazio a giocatori funzionali per il nuovo allenatore. Zerbin purtroppo figura nella lista dei partenti, visto che non è riuscito a ritagliarsi il giusto spazio al Napoli. Dunque in estate il Napoli si siederà al tavolino con Zerbin ed i suoi agenti per valutare la migliore soluzione per il prosieguo della sua carriera. Al Napoli non ci sarà futuro per l’esterno italiano, che dovrà provare a rilanciarsi partendo da un’altra piazza. Diversi club di bassa classifica sono stati interessati a Zerbin nelle ultime sessioni di mercato, e potrebbero rifarsi sotto visto che ci sarà l’addio definitivo al Napoli. L’esterno di proprietà del Napoli proverà a mettersi in mostra in queste ultime giornate di Serie A, in modo da far gola a più club possibili in vista del mercato estivo.