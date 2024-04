Ritiro Napoli, De Laurentiis chiama Calzona e Di Lorenzo: i retroscena

La questione ritiro ha infiammato l’ambiente partenopeo nella giornata di ieri: svelati i retroscena su De Laurentiis, Calzona e Di Lorenzo.

Sono ore molto complicate in casa Napoli. La sconfitta contro l’Empoli ha fatto sprofondare gli azzurri in classifica e dal punto di vista mentale. La squadra di Calzona si è definitivamente arresa ed è in balia delle onde in attesa che la stagione finisca.

Questo atteggiamento, però, non piace assolutamente ai tifosi e nemmeno a presidente azzurro Aurelio De Laurentiis. Il patron, infatti, chiede da settimane una reazione di orgoglio che però non è mai arrivata.

Per questo motivo, dopo la vergognosa sconfitta di sabato contro l’Empoli, il patron del Napoli era una furia. De Laurentiis, oltre ad essere sceso negli spogliatoi all’intervallo per dire ad ogni azzurro cosa pensasse di lui in quel momento, anche nel post partita è apparso tutt’altro che tranquillo.

Niente ritiro, il retroscena su De Laurentiis, Calzona e Di Lorenzo

Dopo il triplice fischio dell’arbitro Manganiello, Aurelio De Laurentiis ha lasciato subito lo stadio infuriato. Mentre parlava della situazione con i suoi collaboratori, poi, ha ipotizzato di spedire la squadra in ritiro punitivo per una settimana, fino alla sfida con la Roma, ma non avrebbe avuto problemi a prolungarlo ad oltranza.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport, infatti, ha spiegato come nella concitazione del momento, De Laurentiis abbia affermato di voler mandare la squadra in ritiro e abbia addirittura iniziato a cercare le strutture adatte che potessero ospitare l’intera squadra azzurra.

Alla fine, il patron ha preferito non intraprendere la strada del ritiro punitivo. De Laurentiis, ha ritenuto la soluzione non produttiva ai fini del risultato. Per questo motivo c’è stato un dietrofront e in questo è stato consigliato anche da Francesco Calzona e Giovanni Di Lorenzo.

De Laurentiis, infatti, ha voluto parlare con i due leader dello spogliatoio per comprendere lo stato d’animo dei ragazzi dopo la terribile sconfitta. Dopo un breve colloquio, il presidente ha preso la decisione definitiva di non mandare la squadra in ritiro.

Il ritiro, però, non è stato allontanato in maniera definitiva. Secondo quanto raccolto da Marco Giordano in esclusiva per SpazioNapoli.it, infatti, pare che De Laurentiis rivaluterà la situazione dopo il match contro la Roma. In caso di una nuova prestazione indecente, De Laurentiis potrebbe decidere di procedere con il ritiro punitivo.