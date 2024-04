Nuovo allenatore Napoli, la mossa su Pioli cambia tutti i piani: decisione presa

Il Milan ha preso la decisione definitiva su Stefano Pioli: la scelta condiziona i piani di De Laurentiis.

Continua il valzer di allenatori in casa Napoli con De Laurentiis che ne valuta il profilo per farsì che il prossimo anno sia caratterizzato da una stagione positiva senza le molteplici difficoltà che hanno tormentato la sua squadra nel corso della corrente annata calcistica. Il patròn azzurro sta cercando un allenatore di un certo spessore che possa immediatamente rilanciare le ambizioni italiane ed europee del suo club.

Su tutti il nome di Antonio Conte è quello più indicato grazie ad un’esperienza non indifferente che parla da sola. Scudetti con Juventus ed Inter, la vittoria della Premier League con il Chelsea dopo il precedente anno disastroso con Mourinho, la grande figura ad Euro 2016 con la Nazionale Italiana fino ad arrivare al Tottenham con cui ha ritrovato la qualificazione alla Champions League.

Nelle ultime ore, però, è tornato di moda il nome di Stefano Pioli. L’ex tecnico della Fiorentina è al centro di un vero e proprio vortice in cui difficilmente riuscirà ad uscirne indenne. La sua stagione con il Milan è stata ricca di alti e bassi che non gli hanno affatto consentito di guadagnarsi la conferma per il prossimo anno. Dopo la doppia delusione europea, prima in Champions League ed adesso in Europa League, secondo quanto riportato da più fonti, la società avrebbe preso la decisione di esonerarlo alla fine della stagione.

Esonero Pioli, la pista Conte rimane viva

Il mister emiliano è sempre stato molto apprezzato dal presidente De Laurentiis e la possibilità di ingaggiarlo potrebbe sicuramente stuzzicare il numero uno azzurro in caso di mancato accordo con Conte. Quest’ultimo, infatti, continua a rimanere la prima scelta poichè il Milan non sembrerebbe essere interessato a condurlo presso Milanello. La società rossonera, secondo quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport”, starebbe virando su altri profili: Fonseca e Lopetegui su tutti.

Di conseguenza, la dirigenza azzurra tiene viva la speranza di poter ingaggiare Antonio Conte, in assoluto la scelta che potrebbe davvero riaccendere gli animi dei tifosi partenopei, delusi dell’attuale campionato disputato dai propri beniamini. Intanto la scelta del Milan di allontanarsi da Stefano Pioli potrebbe costituire il piano B di Aurelio De Laurentiis, pronto, in caso di declino dell’offerta da parte dell’ex allenatore della Nazionale, a puntare su di lui.