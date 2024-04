Napoli-Roma, c’è la data: quando si giocherà al Maradona

Napoli-Roma gode finalmente di una data ufficiale dopo le ultime voci. Comunicati dalla Serie A date e orari del 34° turno di Serie A.

Il Napoli di mister Calzona si prepara ad affrontare una trasferta storicamente ostica nella prossima giornata di Serie A. Gli azzurri saranno infatti attesi dall’Empoli allo stadio Castellani, in una sfida che i partenopei sono obbligati a vincere dopo lo scivolone interno contro il Frosinone. Nel frattempo, però, l’occhio dei tifosi e dei calciatori ha avuto modo di cadere anche sul futuro, e su quella che risulta ora essere la data ufficiale del calcio d’inizio di Napoli-Roma. Dopo alcune incertezze relative agli impegni nelle coppe europee e ai recuperi delle ultime giornate, ecco arrivare il comunicato su data e orari del big match.

Napoli-Roma, quando il calcio d’inizio

Possibile recupero di partite rinviate o sospese, trasferte europee e altri mille dettagli da sistemare. Questo il motivo per il quale la Lega Serie A non aveva ancora annunciato le date e gli orari della giornata numero 34 prima d’oggi. Ufficializzati però gli impegni in semifinale di Europa e Conference League per Roma, Atalanta e Fiorentina, ecco apparire quindi il palinsesto ufficiale del turno di campionato, che vede interessato anche il Napoli di mister Calzona in vista del big match proprio contro i giallorossi.

Al Maradona si scenderà quindi in campo alle ore 18 di domenica 28 aprile. Buone notizie per tutti i tifosi che non saranno presenti allo stadio: la partita è una delle tre di giornata in co-esclusiva con Sky e sarà quindi visibile sia su Sky sia su DAZN.

Giunge quindi la risposta tanto attesa anche per quella numerosa fetta di tifosi partenopei che aveva riscontrato perplessità nelle ultime giornate, a causa della messa in vendita dei biglietti per l’evento nonostante mancasse appunto la data ufficiale. Ricordiamo infatti che la stessa SSC Napoli aveva promosso la partenza della fase di vendita dei tagliandi per lo scorso martedì 16 aprile, facendo slittare però il tutto a giovedì 18, pur senza un’ufficialità in merito. Probabile quindi un boom nelle vendite dei tagliandi ora che tale quesito è stato risolto.