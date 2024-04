Mercato Napoli, quale sarà il futuro di Gollini? La società ha già deciso: la strategia

Mercato, il Napoli ha le idee chiare sul portiere per la prossima stagione. Deciso il futuro di Gollini: le prossime mosse della società

La stagione in corso si avvia verso il termine, la società partenopea è quindi al lavoro per delineare le operazioni di mercato in vista del prossimo calciomercato estivo. A condurre le operazioni di mercato, con ogni probabilità ci sarà Giovanni Manna, candidato numero uno per ricoprire il ruolo di prossimo direttore sportivo, al posto di Meluso.

Cambierà anche la guida tecnica, con Conte e Italiano in pole e Gasperini e Pioli sullo sfondo. A prescindere dal prossimo allenatore, la squadra azzurra subirà profondi cambiamenti. Prima di concentrarsi sulle operazioni in entrata, c’è da risolvere alcune questioni legate ai prestiti. Tra questi anche Gollini.

Futuro Gollini, il Napoli ha sciolto i dubbi sul riscatto: la decisione

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport Gollini sarebbe stato molto vicino ad esser riscattato dal Napoli al termine di questa stagione. Il diritto di riscatto era fissato intorno ai 7 milioni di euro. Tuttavia, dalle ultime indiscrezioni pare che il Napoli abbia fatto una decisa marcia indietro.

La motivazione principale dietro al dietrofront della società sono le ottime prestazioni con l’Empoli di Elia Caprile. Il portiere ex Bari, acquistato quest’estate dal Napoli e girato in prestito al club toscano prossimo avversario degli azzurri, si sta distinguendo tra i migliori portieri dell’intero campionato.

Ecco quindi che, stando a quanto riportato dal quotidiano, Caprile in estate ritornerà alla base. Durante il ritiro sarà agli ordini del nuovo tecnico. Per Gollini invece si prospetta un nuovo ritorno all’Atalanta, club che detiene ancora il suo cartellino, con il Napoli che non lo riscatterà.

Caprile, stagione positiva all’Empoli: in estate il ritorno al Napoli

Dopo una prima parte di stagione estremamente condizionata dall’infortunio alla caviglia, Caprile ha trovato continuità con Nicola. E questa sera, alle ore 18:00, dovrebbe difendere la porta dei toscani proprio contro il Napoli. Conta finora 17 presenze, tutta esperienza accumulata in Serie A.

Poi starà al nuovo tecnico capire se potrà realmente ricoprire un ruolo rilevante all’interno della prossima rosa del Napoli. Tutto dipenderà anche dal futuro di Meret, fresco di rinnovo. Se dovesse liberarsi il posto di portiere titolare degli azzurri, vista anche la propensione di Giovanni Manna a lavorare con profili giovani, Caprile è un’opzione da tenere in considerazione.