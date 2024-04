LIVE – Empoli-Napoli 1-0 (4′ Cerri): comincia il secondo tempo al Castellani

Segui insieme a noi di SpazioNapoli.it il live testuale di Empoli-Napoli, gara valida per la 33esima giornata di Serie A.

Benvenuti amici di SpazioNapoli.it e buon sabato pomeriggio. Qui potrete seguire il live testuale di Empoli-Napoli, match valido per la 33esima giornata di Serie A.

Il match in programma allo Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena sarà particolarmente delicato: da un lato ci sono i padroni di casa alla ricerca di punti fondamentali per la lotta salvezza, mentre il Napoli deve ritrovare la vittoria per restare aggrappato al treno Europa.

Formazioni ufficiali Empoli Napoli

I due allenatori Davide Nicola e Francesco Calzona hanno scelto le formazioni che scenderanno in campo. Nell’Empoli partiranno dal primo minuto Fazzini e Cerri, preferiti a Zurkowski e Niang, pronti a subentrare nel corso della ripresa in caso di necessità.

Nel Napoli, invece, Calzona ha gli uomini contati in difesa: le squalifiche di Rrahmani e Mario Rui e l’infortunio di Mathias Olivera hanno quantomeno evitato ballottaggi nella testa del tecnico calabrese. Giocheranno infatti Ostigard e Juan Jesus con la sorpresa Natan a sinistra, visto un attacco influenzale che ha colpito Mazzocchi nelle ultime ore. A centrocampo giocherà l’ex di turno Zielinski, con Traorè che inizierà il match dalla panchina.

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Grassi, Maleh, Pezzella; Fazzini, Cambiaghi; Cerri.