Futuro Zirkzee: emissari all’Olimpico per osservarlo, pronto un ingaggio da top player

Il Napoli cerca il sostituto di Victor Osimhen: Zirkzee acclamato dai migliori club del mondo, la situazione.

Il Napoli e Victor Osimhen si separeranno a fine stagione: il centravanti nigeriano dopo 4 stagioni saluta il capoluogo campano. Dopo aver rinnovato, nello scorso dicembre, nel suo contratto è stata inserita una clausola da 130 milioni di euro. Una cifra tonda e sostanziosa ma non impossibile da saldare interamente se ad interessarsi al giocatore sono i principali club d’Europa.

Le big inglesi hanno pensato al colpaccio, su tutti l’Arsenal di Arteta che, però, ha reputato il cartellino troppo costoso per le casse dei Gunners. Intanto, prende sempre più quota la possibilità di vedere il numero 9 del Napoli sotto la Tour Eiffel. Victor Osimhen, infatti, sarebbe pronto a giocare per il Paris Saint-Germain, in veste di erede di Kylian Mbappè, prossimo al Real Madrid.

Di conseguenza il compito di sostituire la propria punta di diamante è anche di De Laurentiis che dovrà investire su un giocatore valido e pronto a dare il suo contributo al progetto di ricostruzione in casa Napoli. Nel mirino ci sono Santiago Gimenez del Feyenoord e Jonathan David del Lille oltre a Joshua Zirkzee del Bologna.

Il Napoli su Zirkzee: l’ostacolo è l’ingaggio

Il centravanti del Bologna sta conducendo una stagione speciale: in 33 partite stagionali ha siglato 11 gol e 6 assist tra Serie A e Coppa Italia. Zirkzee ha una valutazione di 40 milioni di euro e su di lui si stanno muovendo gli interessi delle maggiori squadre d’Europa. Su tutte c’è proprio l’Arsenal che, secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, avrebbe appena abbandonato la pista Osimhen.

Secondo quanto riporta, infatti, il giornalista Nicolò Schira, i Gunners sembrerebbero essere molto interessati a Joshua Zirkzee tanto che lunedì durante Roma-Bologna, vero e proprio spareggio per la corsa alla massima competizione europea, ci sarà uno scout dell’AFC a seguirlo. L’olandese è l’obiettivo principale per l’attacco della squadra londinese. Non a caso la dirigenza del club inglese ha già aperto le trattative con i suoi agenti per un contratto fino al 2029 partendo da una base di 6 milioni di euro a stagione. Una cifra che la società partenopea farebbe fatica ad offrire al giovane attaccante.

Intanto Zirkzee si gode le ultime giornate di Serie A, nella speranza di aumentare il suo score personale e che il suo Bologna possa centrare una storica qualificazione alla prossima Champions League.