Futuro Lobotka, ci sono le big in pressing: il Napoli ha fatto la sua scelta

Tutti pazzi per Stanislav Lobotka: big in pressione su di lui, il Napoli ha preso la decisione definitiva.

Il Napoli 2024/25 ripartirà dai propri punti fermi, su tutti Khvicha Kvaratskhelia. All’attaccante georgiano verrà proposto un rinnovo di contratto da capogiro che lo convincerà a sposare il nuovo progetto azzurro. Il prossimo mister avrà bisogno di rinforzi in diverse zone del campo. Aurelio De Laurentiis ha le idee chiare ed l’obiettivo principale per la panchina rimane Antonio Conte.

A lui come alla maggior parte degli allenatori di calcio andrebbe sicuramente a genio la scelta di confermare in mezzo al campo Stanislav Lobotka. Il centrocampista slovacco anche quest’anno, nonostante le molteplici difficoltà vissute dall’intera squadra, è riuscito comunque a distinguersi dagli altri compagni. Alla luce di ciò, i principali club europei si stanno muovendo per assicurarsi le prestazioni sportive dell’ex Celta Vigo.

La sua valutazione di mercato è di 30 milioni di euro. Una cifra accessibile ai top club che, però, dovranno fare i conti con la società partenopea. Lobotka è nei radar del Barcellona, il cui allenatore, Xavi, ha espresso apertamente il suo apprezzamento nei riguardi del calciatore, alla vigilia del doppio match dell’ottavo di finale di Champions League.

Lobotka uomo mercato, la decisione del Napoli

Su Lobotka si stanno muovendo i principali club d’Europa poichè il suo rendimento straordinario è ormai continuo da due anni e mezzo. L’Europeo sarà sicuramente un’ottima vetrina per il calciatore, ormai in via di consacrazione. Allo stesso tempo, però, sia per principi di gioco che per motivi relativi alle eventuali scelte di mercato, il Napoli non libererà il centrocampista.

Il suo contratto, infatti, scadrà nel 2027 e la cessione, almeno per il momento, non è contemplata dai vertici del club partenopeo. Nella prossima finestra di mercato i tifosi vedranno partire ben tre centrocampisti: Dendoncker e Traoré non riscattati oltre a Zielinski, liberatosi a parametro zero.

Arrivato nell’inverno del 2020, sotto consiglio di Marek Hamsik, Lobotka è riuscito a collezionare ben 157 gettoni con due gol e due assist all’attivo. Numeri che rispecchiano il suo ruolo assoluto da metronomo della squadra che senza di lui fa sempre molta fatica a girare.

In questo campionato ha disputato tutte e 32 partite, giocando sempre dal primo minuto e disputando il 96% dei minuti a disposizione. Dati che certificano l’importanza assoluta del calciatore nella squadra partenopea che ha la volontà di ripartire con lui in mezzo al campo.