UFFICIALE – Sesta squadra italiana in Champions: arriva il comunicato

Arriva il comunicato ufficiale da parte della UEFA, in merito a una delle news più discusse delle ultime settimane. Il Napoli ci spera.

Un nuovo e corposo week-end di Serie A si prepara ad entrare nelle case di milioni di italiani, dopo una scatenata settimane di coppe europee che ha regalato un super traguardo al nostro campionato. Seppur nessuna squadra del nostro paese ha giocato i quarti di finale di Champions League infatti, Atalanta e Roma sono riuscite a raggiungere le semifinali di Europa League, dove saranno rispettivamente attese da Marsiglia e Bayer Leverkusen.

Uno scenario che non esclude, quindi, la finale completamente italiana e che, grazie anche all’approdo della Fiorentina in semifinale di Conference, garantisce alla Serie A un quinto posto Champions per la prossima stagione. Cinque posti, però, che potrebbero divenire addirittura sei, visto quanto annunciato da poco dalla stessa UEFA.

Serie A, possibile sesta squadra in Champions League

Argomento di dibattito nelle scorse settimane, il tutto è stato ufficializzato quest’oggi dalla UEFA. Attraverso un comunicato rilasciato dal principale ente del calcio europeo infatti, veniamo a conoscenza della possibilità della Serie A di iscrivere ben 6 team alla prossima edizione della Champions League. Alle attuali cinque squadre che vi parteciperanno di diritto infatti, un’altra potrebbe aggiungersi qualora una fra Atalanta e Roma vincesse l’Europa League arrivando quinta in campionato.

Questo libererebbe quindi uno slot che verrebbe occupato dalla sesta, che darebbe così vita a uno scenario mai visto. 6 squadre italiane in Champions cementificherebbero infatti la crescita europea avuta dalla Serie A negli ultimi anni, dopo le tre finali dello scorso anno e i risultati delle passate stagioni. Torna quindi a sperare in un posto in Champions anche il Napoli, che aveva visto le proprie chance di raggiungimento del quarto e del quinto posto sfumare dopo la sconfitta casalinga contro l’Atalanta e il pari interno con il Frosinone.

Sesto posto in Champions, ci spera il Napoli

Di seguito, quanto è possibile leggere sul sito della UEFA sulla questione:

“I posti in UEFA Champions League, UEFA Europa League o UEFA Conference League messi a disposizione dai club a cui è stato assegnato un EPS vengono assegnati come segue: Se un club a cui è stato assegnato un EPS si qualifica anche per la fase di qualificazione o per gli spareggi della Champions League, il suo posto nella fase di qualificazione o negli spareggi verrà assegnato al club che termina il campionato nazionale della stessa federazione nella posizione più alta tra tutti quelli che qualificarsi per il percorso campionati di UEFA Champions League, UEFA Europa League o UEFA Conference League”.

Per qualificarsi alla prossima edizione della Champions League, in sostanza, il Napoli dovrebbe sperare nella vittoria dell’Europa League da parte di una fra Roma e Atalanta, che dovrebbe però arrivare necessariamente quinta in campionato (ne più in alto ne più in basso). Solo così il sesto posto varrebbe per la qualificazione in UCL. Chiaramente, in quel caso, gli azzurri dovranno metterci del proprio strappando la sesta piazza in campionato nonostante gli ultimi scivoloni.