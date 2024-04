Ribaltone di mercato in casa Napoli: può saltare un colpo ‘certo’

Il Napoli ha già messo nel mirino diversi obiettivi in vista del mercato estivo. Potrebbe esserci un colpo di scena sul futuro di un obiettivo di mercato che stravolgerebbe tutto.

In casa Napoli si pensa già alla prossima stagione, visto che quella attuale ormai ha poco da dare. La stagione è stata del tutto fallimentare rispetto a quelle che erano le aspettative iniziali, soprattutto dopo la conquista dello scudetto nella scorsa annata.

De Laurentiis ha già dato il via alla rivoluzione in vista dell’estate, in cui ci saranno diversi addii e nuovi arrivi sia in dirigenza che nell’organico della squadra. Un obiettivo di mercato degli azzurri dovrà decidere presto il suo futuro, ma potrebbe esserci ribaltone che farebbe sfumare un colpo quasi certo.

Mercato Napoli, cambia il futuro dell’obiettivo di mercato: rischia di saltare il colpo per gli azzurri

La dirigenza del Napoli è già al lavoro in vista della prossima stagione, dove ci sarà una profonda rivoluzione per gli azzurri. In estate ci sarà l’addio di diversi azzurri, tra cui Piotr Zielinski e Victor Osimhen su tutti. In società si pensa già ai possibili sostituti da inserire nella rosa. Negli ultimi giorni è stato accostato al Napoli con grande insistenza il centrocampista argentino, Guido Rodriguez, che milita nel Betis Siviglia. Il centrocampista fa gola al Napoli, ma anche a diversi club spagnoli. In queste ore è arrivato però l’annuncio di Ramon Alarcon, Amministratore Delegato del Betis Siviglia, che ha parlato del futuro di Rodriguez a Radio Sevilla: “Ci incontreremo di nuovo con lui alla fine della stagione”. L’AD del club andaluso annuncia dunque un altro incontro con Rodriguez, in cui sarà proposto per l’ultima volta il rinnovo del contratto per evitare l’addio a parametro zero.

Potrebbe dunque cambiare lo scenario sul futuro di Guido Rodriguez, con il Betis Siviglia che tenterà di trattenerlo offrendogli nuovamente il rinnovo contrattuale. Difficilmente però il centrocampista argentino rinnoverà il suo contratto con gli andalusi, vista la forte volontà di cambiare squadra. Oltre al Napoli, su Rodriguez c’è l’interesse di Atletico Madrid e Barcellona. Tra le varie pretendenti, TyC Sports annuncia che il Napoli è attualmente in pole per acquistare a parametro zero il centrocampista argentino. Il Napoli dunque si è portato momentaneamente in vantaggio rispetto ai club concorrenti per Rodriguez. L’accordo però non è stato ancora chiuso definitivamente, con l’argentino che attenderà il termine della stagione per riflettere con cautela sul suo futuro. Il Napoli ha avanzato la propria offerta ed ora aspetta la risposta di Rodriguez, che dovrà decidere se rimanere in Spagna o tentare l’avventura in Italia col Napoli.