Personalità da vendere per Gaetano, a segno contro la Juventus: cos’è successo prima del rigore

Gianluca Gaetano ha realizzato il quarto gol del suo campionato su calcio di rigore contro la Juventus, ma c’è stato un particolare siparietto prima della realizzazione del penalty.

Il Napoli non sta vivendo una grande stagione, le scelte fatte nel corso del campionato in sede di calciomercato hanno influito sicuramente sul rendimento dell’annata. In primis la decisione di sostituire un pilastro della difesa come Kim con un giovane ancora acerbo per giocare a determinati livelli come Natan, poi gli investimenti in attacco su Lindstrom e Ngonge, senza però dargli molto spazio, per poi cedere Elmas e prendere in prestito Traoré, reduce da quasi un anno di inattività, considerando anche Zielinski ormai in uscita.

Chi per fortuna si sta mettendo in mostra sono quei calciatori che paradossalmente Napoli l’hanno momentaneamente lasciata per trovare spazio e giocare. Tra questi c’è Gianluca Gaetano, considerato ultimo dei centrocampisti a disposizione in azzurro e per questo ceduto in prestito al Cagliari a gennaio, dove invece sta dimostrando che un calciatore con le sue qualità proprio quest’anno sarebbe servito eccome.

Rigore perfetto, Gaetano si impone anche in personalità con i compagni

Anche questa sera Gaetano si è messo in mostra, realizzando la rete del momentaneo vantaggio nell’anticipo della 33esima giornata di Serie A tra Cagliari e Juventus. Il talento partenopeo ha realizzato da calcio di rigore, spiazzando Szczesny, calciando in maniera impeccabile. Ciò che ha davvero colpito, però, è la personalità con la quale Gaetano ha preso il pallone e l’ha portato sul dischetto, anche discutendo con il compagno di squadra Mina. Alla fine proprio Gaetano l’ha spuntata e ha avuto il permesso di calciare il penalty, trasformandolo in rete. Con quello di questa sera, sono diventati quattro i gol del napoletano in campionato, tre realizzati con la maglia del Cagliari.

Proprio Gaetano potrebbe essere uno di quei calciatori da riportare al Napoli in vista della prossima stagione, ma stavolta per dargli piena fiducia e renderlo un punto fermo della squadra azzurra del futuro. Al pari del tanto nato a Cimitile, anche altri giocatori di proprietà azzurra si stanno mettendo in mostra. Tra questi c’è Michael Folorunsho, centrocampista dotato di fisicità e tecnica in prestito al Verona e con la quale ha conquistato anche la convocazione in Nazionale. Altro giocatore che farà ritorno in azzurro sarà Walid Cheddira, attaccante in prestito al Frosinone che proprio la scorsa settimana ha punito il Napoli con una doppietta al Maradona. Questi tre calciatori, ad oggi, sono quelli che hanno più chance di restare in organico anche nella prossima stagione. Tutto, ovviamente, dipenderà anche dalle valutazioni del prossimo allenatore.