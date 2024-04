Panchina Napoli, sfuma un’ipotesi: l’agente pronto a chiudere l’accordo

Aurelio De Laurentiis continua il suo casting per scegliere il prossimo allenatore del Napoli. Salta un obiettivo del Napoli, con l’allenatore pronto a firmare col nuovo club.

Per il Napoli è già partita la programmazione in vista della prossima stagione, con De Laurentiis che ha già piazzato il colpo per la dirigenza, ovvero Giovanni Manna. Il prossimo step riguarda la scelta del nuovo allenatore per il Napoli, su cui continua il casting del presidente azzurro.

Il preferito di De Laurentiis resta sempre Antonio Conte, con cui i colloqui sono sempre più fittizi. Nella lista del presidente del Napoli ci sono anche altri allenatori, ma uno di questo è praticamente sfumato, visto che è vicino a firmare con un altro club.

Nuovo allenatore Napoli, sfuma un’ipotesi: l’allenatore pronto a firmare con un altro club

Nel corso degli ultimi mesi, sono stati diversi gli allenatori accostati al Napoli, che in estate sostituirà Calzona con un nuovo tecnico. Aurelio De Laurentiis è già da diversi messi in costante contatto con Antonio Conte, che resta il suo preferito per la panchina azzurra. Sul taccuino del presidente azzurro ci sono anche altri allenatori, tra cui l’ex Maurizio Sarri. L’ipotesi clamorosa riguardo il ritorno a Napoli dell’allenatore è però quasi sfumata. Come riportato da Il Messaggero, Sarri sarebbe pronto per una nuova avventura, ma in Premier League. L’ex allenatore della Lazio ha deciso di ritornare ad allenare in Inghilterra, ed il suo agente sarebbe già in contatto con vari club per portare avanti il ritorno di Sarri in Premier League. Sarri nelle ultime settimane ha giò rifiutato la proposta del Nottingham Forrest, ma altri due club inglesi sono pronti a darsi battaglia per il tecnico italiano.

Difatti il nuovo agente di Sarri, Frank Trimboli, ha portato al tecnico italiano le proposte di Newcastle e West Ham, che sarebbero pronti a riportarlo in Inghilterra. Il tecnico italiano è pronto dunque a ripartire dalla Premier League dopo l’esonero degli scorsi mesi con la Lazio. Nelle prossime settimane, Sarri scioglierà le riserve sul prossimo club che allenerà, ma sicuramente non sarà il Napoli. Sfumata quasi definitivamente la pista che avrebbe riportato Sarri sulla panchina del Napoli, con De Laurentiis che quindi continuerà a puntare su Conte. Le prossime settimane saranno decisive per il futuro di molti allenatori e di diversi club a caccia di un nuovo tecnico per la prossima stagione. Con l’avvicinamento al termine della stagione, è tempo di tirare i bilanci e di proiettarsi alla prossima annata. Dunque ci si aspetta per le prossime settimane la scelta anche di De Laurentiis per la panchina del Napoli.