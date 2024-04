Nuovo allenatore Napoli, idea a sorpresa di De Laurentiis: spunta il ct di una Nazionale

Resta ancora da definire il nome del tecnico che salirà sulla panchina azzurra nella prossima stagione: spunta un nuovo nome a sorpresa.

Nonostante manchino ancora alcune partite al termine della stagione, il Napoli è già proiettato alla prossima. I ragazzi di Calzona, infatti, non hanno niente da chiedere all’attuale annata che verrà ricordata come una delle peggiori dell’era De Laurentiis.

L’obiettivo qualificazione alla prossima Champions League è ormai sfumato da tempo e per questo motivo in casa Napoli si guarda già al futuro. L’obiettivo di De Laurentiis è non commettere gli stessi errori fatti la scorsa estate. Per questo motivo, il patron azzurro, ha iniziato a programmare il futuro con largo anticipo.

Il Napoli, infatti, ha già scelto il prossimo ds. Si tratta di Giovanni Manna, giovane in rampa di lancio che De Laurentiis ha strappato alla Juventus. In sintonia con il futuro ds, Aurelio De Laurentiis sceglierà il prossimo allenatore e nelle ultime ore è spuntato un nome a sorpresa.

Nuovo allenatore Napoli, il nome nuovo sorprende tutti

I casting per la panchina del Napoli sono iniziati da tempo. Gli azzurri stanno sondando ogni alternativa per la panchina in modo da non sbagliare la scelta come fatto lo scorso anno.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Napoli potrebbe passare da un ct all’altro. L’ultimo tecnico accostato al Napoli, infatti, è Vincenzo Montella, attuale ct della Turchia.

Aurelio De Laurentiis è da sempre un fan del Montella allenatore. I primi contatti tra le parti, infatti, risalgono a quando l’ex aeroplanino era sulla panchina del Catania. Le possibilità di vedere Montella sulla panchina del Napoli si sono ripresentate quando il tecnico allenava la Fiorentina, ma la trattativa tramontò per il forte legame tra Montella e Firenze.

I contatti tra i due, ora, sono ripresi in modo fortuito. Come accaduto per Antonio Conte, incontrato durante una vacanza alle Maldive, lo stesso è accaduto anche con Vincenzo Montella. Il luogo dell’incontra fortuito è stata l’isola di Ischia e da lì tra Montella e De Laurentiis è nato un rapporto di stima reciproca.

Le possibilità di vedere Montella sulla panchina del Napoli, dunque, sono in rialzo. Montella sta facendo molto bene sulla panchina della Turchia. La sua nazionale, infatti, si è qualificata ai prossimi europei da prima nel girone e ultimamente è riuscita a battere anche la Germania scatenando la gioia dei tifosi turchi.