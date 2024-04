Nicola avvisa il Napoli: “Li abbiamo studiati”, poi il commento su Caprile

Alla vigilia di Empoli-Napoli, sono arrivate le parole di Davide Nicola in conferenza stampa. Il tecnico dei toscani si è soffermato sugli azzurri e su Caprile.

Nella giornata di domani, si disputerà al Castellani il match tra Empoli e Napoli. I toscani sono in piena lotta per non retrocedere, mentre gli azzurri sperano di trovare una vittoria per blindare il posto per una competizione europea per la prossima stagione.

L’allenatore dell’Empoli, Davide Nicola, è intervenuto nella consueta conferenza stampa della vigilia. Diversi i temi toccati dal tecnico, tra cui ovviamente sulle qualità del Napoli e sul suo potenziale futuro portiere attualmente in prestito proprio all’Empoli, Elia Caprile.

Empoli-Napoli: le dichiarazioni di Davide Nicola alla vigilia del match

Domani alle ore 18:00 si accenderanno i riflettori sullo stadio Castellani di Empoli, in cui si sfideranno i toscani di Davide Nicola ed il Napoli di Francesco Calzona. Le due squadre si apprestano a disputare un match importante per la propria classifica. L’Empoli cercherà di ottenere qualche punto importante in chiave salvezza, mentre il Napoli proverà a fare qualche passo in avanti in classifica puntando alla vittoria. Una sfida che si prospetta interessante, e che Davide Nicola ha presentato nella conferenza stampa odierna della vigilia. L’allenatore dell’Empoli ha parlato ovviamente anche del Napoli, ma soprattutto di Elia Caprile, che a fine stagione ritornerà proprio nell’organico dei campani:

SUL NAPOLI – “Politano è un giocatore conosciuto, aggiungerei anche Simeone e Raspadori. Hanno tanta qualità, hanno tanti giocatori forti a disposizione anche a gara in corso. Il Napoli ha la capacità di gestire il gioco, è forte nella riaggressione, sa rischiare, è abile negli attacchi laterali e in quella della profondità. Noi dovremmo saper leggere i momenti della partita. Dobbiamo essere bravi anche sulle loro individualità. L’importante è essere convinti che con l’aiuto di reparto si può essere competitivi. Dobbiamo gasarci, avere il gusto e la voglia di giocare questa partita” SU ELIA CAPRILE – “Abbiamo scelto di dargli fiducia per quello che abbiamo visto in campo, gli allenamenti di Sicignano lo aiutano molto. Deve passare anche dall’errore, questo tipo di partite ti aiutano per crescere e maturare. Da questo punto di vista sono convinto che solo attraverso il lavoro e con l’atteggiamento giusto possa crescere. Non accetto quando uno non dà tutto se stesso ma ad oggi questo problema non ce lo abbiamo”.