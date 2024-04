Lukaku salta Napoli-Roma? Novità sull’infortunio del belga

Dopo la gara contro l’Empoli, il Napoli ospiterà al Maradona la Roma. I giallorossi devono valutare le condizioni di Lukaku in vista del big match della 34ª giornata di Serie A.

Napoli e Roma saranno impegnati rispettivamente contro Empoli e Bologna in questa 33ª giornata di Serie A, per poi affrontarsi nella giornata successiva. Difatti il Maradona sarà il teatro della sfida tra gli azzurri e i giallorossi della 34ª giornata.

Un big match a cui i giallorossi si avvicineranno attendendo novità sull’infortunio di Lukaku, uscito nel corso della sfida contro il Milan a causa di un problema fisico. Arrivano le prime indiscrezioni sulle condizioni fisiche dell’attaccante belga.

Lukaku in dubbio per Napoli-Roma: le ultime sull’infortunio del belga

Romelu Lukaku si è ritrovato sotto la gestione di Daniele De Rossi, ritornando ad essere fondamentale per il gioco della Roma. Purtroppo però ci sono dei problemi per i giallorossi, visto che il belga è stato costretto al cambio al 28′ minuto del match di Europa League contro il Milan. Lukaku è uscito a causa di un problema muscolare, ma secondo quanto riportato da Sky Sport, non sarebbero interessati i legamenti del ginocchio. L’attaccante belga si sottoporrà nella giornata di domani agli esami strumentali, che definiranno l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero. Il centravanti della Roma salterà la sfida contro il Bologna di lunedì sicuramente, ma resta a forte rischio anche per il big match contro il Napoli. In casa Roma non si correranno rischi per avere Lukaku in tempi record, soprattutto perché il belga sarà fondamentale per le gare in Europa League dei giallorossi. Probabilmente dunque non saranno corsi rischi inutili per avere il belga già contro il Napoli.

Sulle condizioni di Lukaku si avranno maggiori informazioni nella giornata di domani, quando il belga effettuerà gli esami. In casa Roma le alternative sicuramente non mancano, visto che Azmoun ed Abraham sono pronti per scendere in campo al posto del belga. Il Napoli monitora però con attenzione questa situazione, visto che l’assenza di Lukaku sarebbe una manna dal cielo per la retroguardia azzurra. Occhio però a sottovalutare gli altri attaccanti giallorossi, che sono in grado di mettere in apprensione le difese avversarie con le loro doti tecniche. In attesa di scoprire quanto tempo dovrà stare fermo Lukaku, e se ci sarà per Napoli-Roma, le due squadre sono concentrate verso i loro impegni di questo weekend. Solamente dopo aver disputato i match della 33ª, entrambe le squadre volgeranno l’attenzione al big match del Maradona.