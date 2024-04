Hancko-Napoli, parla il Team Manager: sulla voce di mercato

La stagione del Napoli continua ad essere difficile e faticosa, con Calzona che sta provando a migliorare la situazione. Il team manager della Slovacchia si è espresso su vari temi di campo e mercato.

Dopo la conquista dello scudetto, il Napoli si è sciolto come neve al sole, nonostante la squadra sia la stessa dell’anno scorso per 10/11. Purtroppo la pessima gestione degli addii di Spalletti e Giuntoli – che non sono stati sostituiti adeguatamente – ha influito sul pessimo andamento in questa stagione.

In vista della prossima stagione, il Napoli si è iniziato a muovere in anticipo per evitare di commettere gli stessi errori. In ottica mercato piace il difensore Hancko, e su di lui e non solo si è espresso il Team Manager della Slovacchia.

Hancko al Napoli? C’è l’annuncio del Team Manager della Slovacchia

La stagione del Napoli è stata praticamente disastrosa, visto che gli azzurri dopo la conquista dello scudetto non si qualificheranno neanche alla prossima Champions League. Una stagione nefasta per gli azzurri, che hanno pagato gli errori commessi dalla società in estate. In particolare ha pesato molto non aver preso un sostituto di Kim, visto che la difesa è diventata un colabrodo. In vista della prossima stagione, al Napoli piace Hancko del Feyenoord per rinforzare la difesa, ma gli olandesi chiedono 30 milioni di euro per farlo partire. Sulla traccia di mercato si è espresso il Team Manager della Slovacchia, Paolo De Matteis, intervenuto ai microfoni di Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Per me è un calciatore molto forte e intelligente. Basta pensare al fatto che al Feyenoord gioca da difensore centrale ma con noi spesso fa il terzino fornendo gol e assist. Non so se piaccia agli azzurri, ma ce lo vedrei bene con loro” Dunque c’è l’investitura del Team Manager della Slovacchia su Hancko, con il difensore che sarebbe ideale per il Napoli.

De Matteis si esprime sui problemi del Napoli, poi arriva l’elogio a Lobotka

De Matteis nel corso del suo intervento ha toccato anche altri temi, parlando del Napoli di Calzona e dei vari problemi avuti nel corso della stagione dagli azzurri:

“Credo che quella di Calzona sia stata la scelta migliore per il Napoli. Serviva una persona che risollevasse il morale e che conoscesse l’ambiente, e che sapesse reinterpretare il 4-3-3 dello scorso anno. Penso che sia stato dimostrato che il problema di questo Napoli sia solo psicologico, perché era impossibile attribuire un’involuzione simile alla sola assenza di Kim. Grazie a Calzona il Napoli ha riscoperto la fase offensiva. Prima non riuscivano a fare un tiro in porta, ad oggi invece ne fanno molti. Bisogna cercare di riaccendere la lampadina anche in fase di non possesso però, perché il Napoli concede troppo in difesa. Ero testimone, quando c’era Sarri, del fatto che fosse Ciccio a curare la fase difensiva, tanto da essere elogiato anche da Koulibaly, e posso assicurarvi che non ci dorme la notte per curare i problemi che il Napoli ha oggi in difesa”

Infine il Team Manager della Slovacchia ha speso parole al miele per il centrocampista del Napoli, Stanislav Lobotka: “Per me è tra i primi quattro al mondo nel suo ruolo, e lo sta dimostrando con le ultime prestazioni”. Dichiarazioni interessanti quelle di De Matteis, che si è espresso sui problemi del Napoli ed ha consigliato Hancko agli azzurri per risollevare una difesa andata in frantumi.