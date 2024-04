Empoli-Napoli: ufficiale una pesante assenza negli azzurri

Siamo giunti alla vigilia di Empoli-Napoli, match valido per la 33ª giornata di Serie A. Arrivano i convocati per la sfida di domani, in cui ci sono varie assenze.

Il Napoli si appresta a partire alla volta di Empoli, dove domani alle 18:00 sfiderà i toscani al Castellani. Per gli azzurri sarà un match importante, in cui si aspettano risposte migliori dopo il pareggio di domenica scorsa contro il Frosinone.

Calzona si avvia verso questo impegno con diverse defezioni importanti, che lo costringeranno ad alcune scelte obbligate. Poca fa è stata diramata la lista dei convocati del Napoli, in cui sono confermate le varie assenze.

Napoli, i convocati di mister Calzona per la gara contro l’Empoli

Questa sera prenderà il via ufficialmente la 33ª giornata di Serie A. Il Napoli disputerà il proprio impegno domani, quando alle 18:00 scenderà in campo al Castellani per sfidare l’Empoli di Davide Nicola. Gli azzurri puntano a ripartire dopo il brutto pareggio contro il Frosinone, ma la sfida contro i toscani sarà tutt’altro che semplice. Inoltre Calzona dovrà fare a meno di diversi azzurri, viste le squalifiche e gli acciacchi fisici di alcuni di loro. Difatti per la gara contro l’Empoli non ci saranno gli squalificati Rrahmani e Mario Rui, ma non partirà con la squadra neanche l’infortunato Olivera. Il terzino uruguaiano è ancora alle prese con il suo problema fisico, come annunciato dallo stesso Napoli nel report dell’allenamento odierno: “Per Olivera allenamento personalizzato in palestra e campo”. Ci sarà invece Contini, che a sua volta è ritornato ad allenarsi in gruppo.

Di seguito i convocati del Napoli per la sfida contro l’Empoli:

PORTIERI: Contini, Gollini, Meret DIFENSORI: Di Lorenzo, Juan Jesus, Mazzocchi, Natan, D’Avino, Ostigard CENTROCAMPISTI: Anguissa, Cajuste, Dendoncker, Lobotka, Traorè, Zielinski, Lindstrom ATTACCANTI: Kvaratskhelia, Ngonge, Osimhen, Politano, Raspadori, Simeone

Molte indisponibilità dunque nel reparto difensivo del Napoli, con Calzona che sarà costretto ad adattarsi con gli uomini a disposizione. L’allenatore azzurro spera che l’ultimo pareggio contro il Frosinone possa far scendere in campo i suoi con la giusta attenzione ad ogni singolo dettaglio, appunto per evitare altre beffe. Il Napoli in queste ultime sei partite deve consolidare il proprio posto per una competizione europea. Gli azzurri puntano quantomeno alla qualificazione alla prossima Europa League, che sarebbe una sorta di consolazione dopo il pessimo campionato disputato. Purtroppo però il Napoli è in lizza con altre squadre per un posto in Europa, e bisognerà disputare le ultime sei partite al meglio per ottenere la qualificazione ad una competizione europea.