Empoli-Napoli, Calzona pensa ad una mossa a sorpresa: fuori un titolarissimo

Il Napoli si prepara alla sfida contro l’Empoli e Calzona potrebbe essere pronto ad un cambio di formazione a sorpresa.

Il prossimo match del Napoli sarà domani alle 18:00 contro l’Empoli. All’andata i toscani rappresentarono la prima grande batosta stagionale per il Napoli e dopo la sconfitta maturata negli ultimi minuti arrivò l’esonero di Rudi Garcìa.

Francesco Calzona non vuole assolutamente che la storia si ripeta. Domani allo stadio Castellani, infatti, gli azzurri si giocano l’ultima piccolissima speranza di lottare ancora per la Champions League. La matematica, infatti, non condanna ancora il Napoli che possono sperare nel quinto posto per provare a centrare una qualificazione che avrebbe il sapore di miracolo.

Dopo i risultati di ieri sera in Europa League, inoltre, il Napoli potrebbe sperare anche nel sesto posto. Atalanta e Roma, infatti, sono in semifinale di Europa League e qualora una delle due dovesse riuscire a vincere la competizione, automaticamente anche il sesto posto sarebbe valido per la Champions.

Il Napoli deve crederci e per questo motivo sta preparando al meglio la trasferta di domani contro l’Empoli. Nel frattempo, Calzona potrebbe preparare una mossa a sorpresa dal 1° minuto.

Verso Empoli-Napoli, mossa a sorpresa di Calzona

La sfida di domani rappresenta per il Napoli realmente l’ultimo treno per la Champions League. Calzona non vuole lasciare niente al caso e schiererà la formazione migliore.

Il tecnico, però, proverà anche a mescolare le carte. Nelle ultime ore, infatti, sono in salita le quotazioni di Cyril Ngonge dal 1° minuto al posto di Matteo Politano.

L’esterno belga è apparso in grande condizione nelle ultime giornate e starebbe davvero insidiando Politano per una maglia da titolare contro l’Empoli. Dal canto suo, però, anche Politano ha mostrato uno stato di forma invidiabile e in questo momento sembra difficile potergli rinunciare.

Contro il Frosinone, però, Politano è uscito per un problema al polpaccio. Nel corso della settimana l’esterno azzurro l’ha regolarmente smaltito ma questo potrebbe aver inficiato la sua tenuta fisica. Per questo motivo Calzona potrebbe decidere di farlo partire dalla panchina per poi inserirlo fresco a gara in corso.

Gli altri azzurri che andranno a comporre la formazione titolare, sono invece, i titolarissimi di Calzona. L’unica eccezione sarà in difesa dove Amir Rrhamani è squalificato e al suo posto dovrebbe giocare uno tra Natan e Ostigard. Il difensore norvegese appare in vantaggio sul brasiliano che a questo punto non ha convinto nemmeno Calzona e diventa sempre più un’enigma della stagione azzurra.