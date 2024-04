Cheddira torna a parlare del Napoli: nuovo messaggio al club azzurro

Dopo l’ottima stagione in maglia Frosinone, nel futuro di Walid Cheddira c’è il Napoli: le parole del centravanti marocchino sul futuro.

Nell’ultima giornata di campionato, il Napoli non è andato oltre il pareggio che, di fatto, ha estromesso gli azzurri da ogni discorso di qualificazione alla prossima Champions League. A rallentare il Napoli ci ha pensato il Frosinone di Eusebio Di Francesco.

I ciociari, in questa stagione, sono stati la vera e propria bestia nera del Napoli. In Coppa Italia, infatti, l’eliminazione dei ragazzi di Calzona è arrivata per mano dei gialloblu che hanno vinto con uno storico 4-0. In campionato, come detto, il Frosinone ha escluso dalla corsa Champions League gli azzurri.

Il vero mattatore di giornata è stato Walid Cheddira, centravanti di proprietà del Napoli che contro gli azzurri ha segnato una doppietta. Il suo futuro è ancora tutto da scrivere e di questo ha parlato proprio lo stesso Cheddira.

Futuro Cheddira, il marocchino esce allo scoperto

Le strade del Napoli e di Walid Cheddira si sono incrociate già diverso tempo fa. Il marocchino, dopo essere stato acquistato dal Napoli, è stato girato in prestito al Bari dove ha sfiorato la promozione in Serie A, e poi al Frosinone dove sta disputando una buona stagione.

Cheddira ha rilasciato una lunga intervista all’edizione odierna del Corriere dello Sport e ha parlato anche del suo futuro e della possibilità di vestire per davvero la maglia azzurra.

Di seguito un estratto: