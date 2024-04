Calzona ha scelto, tifosi sorpresi: la notizia su Natan

Il Napoli si appresta a sfidare l’Empoli nella giornata di domani, ma con diverse assenze. La probabile formazione degli azzurri, con diverse novità.

Domani alle ore 18:00 si disputerà Empoli-Napoli al Castellani, con il match valido per la 33ª giornata di Serie A. Una gara importante per entrambe le squadre, che mirano ad ottenere punti importanti per la loro classifica in vista di questo finale di stagione.

Il Napoli si presenterà alla gara contro l’Empoli con diverse assenze anche piuttosto importanti, che costringeranno Calzona a delle scelte obbligate. Scopriamo la probabile formazione del Napoli contro l’Empoli, con delle novità importanti rispetto all’ultima gara col Frosinone.

Napoli, diversi cambi per Calzona: le scelte nel reparto difensivo

Nella giornata di domani, il Napoli scenderà in campo per sfidare l’Empoli guidato da Davide Nicola. Gli azzurri si presentano all’incontro con diverse assenze. Difatti Calzona dovrà fare a meno di Olivera – ancora alle prese con l’infortunio – e degli squalificati Amir Rrahmani e Mario Rui. Queste assenze nel reparto difensivo costringono il tecnico azzurro a delle scelte obbligate. La notizia che sorprende in vista di domani è l’esclusione di Natan dai titolari ancora una volta. Nonostante le tante assenze nel reparto difensivo del Napoli, il difensore brasiliano dovrebbe partire dalla panchina. Dinanzi a Meret dovrebbero essere schierati Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus e Mazzocchi. Ancora una bocciatura per Natan, che dopo l’infortunio non ha praticamente quasi mai visto il campo, eccetto per i 74′ minuti collezionati tra Genoa e Sassuolo. Per Natan ci sono però speranze di subentrare nel corso della ripresa, visto che sarà l’unico difensore a disposizione di Calzona in panchina.

Napoli, ballottaggi aperti a centrocampo e in attacco: le ultime

Francesco Calzona è pronto a effettuare qualche cambio anche nel reparto di centrocampo e attacco. Al momento sono due i ballottaggi aperti su cui il tecnico del Napoli è ancora in dubbio in vista di domani. A centrocampo è aperta la sfida a due tra Zielinski e Traorè per una maglia dal 1′, con il polacco ancora in vantaggio sull’ivoriano. In attacco c’è un piccolo dubbio sulla titolarità di Matteo Politano accanto ad Osimhen e Kvaratskhelia. Nelle ultime ore difatti ci sarebbe stato il sorpasso di Cyril Ngonge, che sarebbe pronto a partire dall’inizio proprio al posto dell’esterno italiano. I dubbi su questi due ballottaggi saranno sciolti solamente nella giornata di domani, quando uscirà la formazione ufficiale del Napoli. Si va comunque verso la panchina per Traorè e Politano, con Zielinski e Ngonge pronti a partire dal 1′ minuto contro l’Empoli.