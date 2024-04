Mertens cuore d’oro: il gesto nei confronti del tifoso diventa subito virale – VIDEO

Nonostante la distanza, Mertens è rimasto nei cuori dei napoletani: negli ultimi giorni sono state tante le immagini del belga in città.

Dries Mertens è a mani basse uno dei personaggi più amati della Napoli calcistica. Il belga, arrivato nel lontano 2013, ha scritto pagine bellissime in azzurro: due coppe Italia, una Supercoppa italiana, ma soprattutto il record di goal che lo ha reso il miglior marcatore della storia napoletana.

Qualità tecniche indiscutibili, che avevano fatto esporre addirittura il grande Diego Armando Maradona, che dichiarò: “Con quale giocatore del Napoli attuale mi sarebbe piaciuto giocare? Beh, Mertens”, insomma, un’incoronazione con pochi eguali. Valori di campo e non solo però, l’amore e legame indissolubile con la città partenopea l’ha fatta da padrone nella sua lunga permanenza a Napoli, tanto da portarlo ad acquistare casa a Posillipo e chiamare il proprio figlio Ciro, soprannome donatogli dalla stessa gente partenopea.

Mertens ancora a Napoli: immagine bellissime con il tifoso napoletano

Nei giorni scorsi il belga è tornato a godersi il sole e mare napoletano. Tantissime le immagini che in queste ore stanno facendo il giro della reta, scaldando il cuore di tutti quei tifosi che sono ancora legati a Dries. Una città che ha riabbracciato con amore infinito il suo idolo, accerchiato in più occasioni da tanti supporters azzurri, pronti a chiedergli di tornare a vestire la maglia del Napoli.

Tra questi, anche quest’oggi un tifoso che ha avuto modo di incontrare l’ex numero 14 azzurro, approfittandone per chiedere un video saluto. Le immagini in questione hanno fatto il giro del web in poche ore, a dimostrazione di come si tratta di un personaggio amatissimo all’ombra del Vesuvio.

A breve, Mertens tornerà in Turchia, dove ad attenderlo c’è il suo Galatasaray, club che potrà usufruire delle prestazioni di “Ciro” per un altro anno. Infatti, nonostante un ritiro che nei mesi scorsi pareva inevitabile, Mertens ha scelto di rimandare il tutto all’estate del 2025, donando ai tifosi turchi e complessivamente agli amanti di questo sport, la possibilità di godere delle sue giocate per altro tempo ancora. Intanto, però, c’è tempo anche per godersi un po’ la sua Napoli, che continua ad amarlo in maniera sempre più crescente.

Mertens: il gesto bellissimo con il tifoso, ecco il video

Di seguito, il video che mostra quanto successo con il tifoso in questione: