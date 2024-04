Sorpresa Italiano, rivelazione da Di Marzio sul futuro: cambia tutto

Italiano è uno dei nomi maggiormente tenuti d’occhio dal Napoli per la panchina: il giornalista Di Marzio lancia la notizia bomba.

Quale sarà il prossimo allenatore del Napoli? I tifosi ormai non fanno altro che chiedersi a chi sarà affidato il compito di iniziare il nuovo corso in casa Napoli, in seguito a un’annata decisamente da dimenticare per i partenopei. Questi ultimi devono sperare, difatti, in un vero e proprio miracolo per centrare la qualificazione per la prossima edizione della UEFA Champions League. Un miraggio che, se dovesse rendersi realtà, rilancerebbe sicuramente Francesco Calzona in vista futuro. È altrettanto chiaro, però, che Aurelio De Laurentiis continua a guardarsi attorno, con un grande sogno nel mirino: quell’Antonio Conte che il numero uno azzurro ha cercato di portare in azzurro già negli scorsi mesi e che ora è tornato prepotentemente al centro dei rumors di mercato.

Sullo sfondo, però, resta anche la candidatura di Vincenzo Italiano, su cui sarebbero esserci davvero pochi dubbi in merito al suo addio alla Fiorentina al termine della stagione in corso. Il tecnico ex Spezia è un profilo molto gradito a De Laurentiis, ma non c’è al momento alcun affondo definitivo per l’allenatore Viola.

A tal riguardo, il giornalista esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha rilasciato una notizia a dir poco a sorpresa riguardo una possibile e inedita destinazione di Italiano.

Di Marzio: “Italiano? Possibile idea per il Bologna”

Vincenzo Italiano è uno dei nomi più caldi in orbita Napoli ma in attesa di capire la fattibilità effettiva del sogno Conte, non è escluso che possano profilarsi altre possibilità per il tecnico della Fiorentina.

In particolare, secondo quanto riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio a Sky Sport, una pista possibile per l’ex Spezia potrebbe essere il Bologna: “È un qualcosa di questi ultimi giorni: è sicuramente un nome al quale il club rossoblu pensa qualora Thiago Motta dovesse partire”.

Un annuncio, quello lanciato in diretta all’emittente satellitare, che lascia tutti sorpresi, considerando che mai prima d’ora si era parlato di un possibile approdo di Italiano al Bologna. Resta da capire, frattanto, quale sarà il futuro dello stesso Thiago Motta, ex obiettivo tra le altre cose del Napoli nella scorsa stagione. La pista principale porta alla Juventus, ma da qui alle prossime settimane non si escludono ovviamente ribaltoni che, anche in maniera indiretta, potrebbe condizionare le mosse del Napoli in ottica futura.