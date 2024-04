“Sono stato insultato da un poliziotto”, l’annuncio choc su Instagram

Notizia sconvolgente che arriva direttamente dal profilo Instagram del noto artista partenopeo recentemente nell’occhio delle polemiche.

L’Italia e l’intera popolazione mondiale non sta passando sicuramente un momento facile. Le guerre tra medio oriente e Ucraina iniziano a pullulare di mese in mese e si sta arrivando sempre più vicini ad un escalation.

Anche l’Italia, purtroppo, si è distinta per alcuni avvenimenti sicuramente poco felici. Negli ultimi giorni il sindacato dei giornalisti della Rai ha presentato un comunicato contro l’ultima revisione della norma sulla “Par Condicio“.

Alcuni mesi fa, invece, sono diventate virali le immagini di Pisa dove un gruppo di studenti, che protestava pacificamente contro il genocidio di Gaza, è stato manganellato dalle forze dell’ordine che hanno così represso nella violenza la manifestazione.

Ora, le forze dell’ordine italiano tornano sulle prime pagine di cronaca per un nuovo spiacevole episodio.

Insultato da un poliziotto: l’accusa choc del noto artista

Un momento non semplice, dunque, per le forze dell’ordine italiane. Nelle ultime ore, poi, è arrivato una nuova pesante accusa nei confronti del corpo di Polizia.

Il noto artista partenopeo Jorit, attraverso una storia Instagram ha denunciato quanto accadutogli nella giornata di oggi mentre era in viaggio con un treno ad alta velocità. Un poliziotto, infatti, lo avrebbe insultato dopo avergli chiesto le generalità e averlo riconosciuto.

Di seguito quanto evidenziato:

“Sono stato appena insultato da un poliziotto che mi ha chiesto i nominativi e mi ha riconosciuto. Ha detto: “Tu sei quello che fa i disegni sui muri?” e alla mia risposta affermativa ha detto che sono uno “stron*o”. Ho chiesto di dirmi come si chiama e si è rifiutato. Ho chiamato il mio avvocato e purtroppo non posso fare nulla non avendo testimoni. Il fatto è avvenuto sul treno Italo 9927 da Roma Termini a Napoli Afragola (partenza da Roma alle 14:30 arrivo ad Afragola alle 15:27)”. “Sono scioccato e umiliato, le forze dell’ordine non dovrebbero permettersi di insultare una persona per il suo orientamento politico. Mi sento impotente davanti a questa cosa assurda. Sento l’esigenza di dirlo pubblicamente perchè è l’unica cosa che posso fare”.

Non è la prima volta che Jorit è al centro di alcune polemiche di natura politica. Il noto artista partenopeo, infatti, pochi mesi fa, era stato pesantemente criticato per aver scelto di posare per una foto con Vladimir Putin. Jorit provò a spiegare i motivi della sua scelta, ma in pochi gli hanno perdonato quello scatto che a distanza di mesi fa ancora discutere.