Napoli-Frosinone, che tegola per Calzona: stop pesantissimo

Pessime notizie per il Napoli nel finale di partita contro il Frosinone: gli azzurri sono costretti ad un cambio forzato.

Una partita complicatissima per il Napoli contro il Frosinone. A pochi minuti dal termine, infatti, il risultato è bloccato sul 2-2. Gli azzurri sono passati in vantaggio in avvio di primo tempo grazie ad un gran gol di Matteo Politano. In avvio di ripresa, però, Walid Cheddira ha pareggiato dopo un erroraccio in impostazione di Meret, che nel primo tempo aveva neutralizzato il rigore calciato da Soulé.

Nel momento di massima difficoltà, però Osimhen ha rimesso le cose a posto con un colpo di testa a pochi passi dalla porta difesa da Turati. Pochi minuti dopo, poi, Cheddira ha pareggiato nuovamente dopo essere stato completamente lasciato solo dalla difesa azzurra.

Le brutte notizie per il Napoli, però, non terminano qui. A poco meno di quindici minuti dalla fine del match, gli azzurri sono costretti ad un cambio forzato.

Tegola in casa Napoli: infortunio per un titolarissimo

Il Napoli deve fare i conti anche con la sfortuna in una stagione che prende sempre più le sembianze del fallimento.

Nel finale di partita il Napoli è stato costretto ad un cambio forzato. Matteo Politano, vero mattatore del match, ha sentito tirare in muscolo dopo uno scatto.

Si tratta di un nuovo infortunio di natura muscolare per il numero 21 che ha immediatamente chiesto il cambio. Anche in settimana, proprio Matteo Politano aveva svolto alcune sedute di allenamento a parte proprio a causa di un altro infortunio muscolare.

Il buon periodo di forma di Politano, dunque, rischia di interrompersi bruscamente a causa del problema muscolare patito oggi. Nelle ultime due partite, l’esterno azzurro è stato fenomenale e ha timbrato in entrambe le occasioni il cartellino grazie a due reti fantastiche. In questo campionato sono addirittura 8 i gol segnati da Politano.

Il Napoli, dunque, rischia di non poter contare sul proprio esterno titolare nel rush finale di campionato che potrebbe ancora garantire agli azzurri l’accesso ad una competizione europea nella prossima stagione. La qualificazione alla prossima Champions League è ormai impossibile da raggiungere, ma gli azzurri proveranno a chiudere in maniera decorosa una stagione da dimenticare.

La speranza è che il prossimo anno, Aurelio De Laurentiis riesca a costruire una squadra che possa davvero competere per traguardi importanti e non si limiti a partite di bassissimo livello.