Ultime Napoli, tre assenti per infortunio: saltano Frosinone-Napoli

Tra meno di 24 ore andrà in scena Napoli – Frosinone al Diego Armando Maradona, 3 azzurri saranno però out.

Operazione conferma. Questo l’obbligo che ha il Napoli, dopo la roboante vittoria ottenuta in rimonta sul campo del Monza, con il risultato finale di due a quattro. Di fronte, i campioni d’Italia, si ritroveranno quel Frosinone corsaro in Coppa Italia, competizione da cui i ciociari riuscirono clamorosamente ad estromettere il Napoli con un netto 0 – 4.

Insomma, ci sarà anche voglia di rivalsa per Osimhen e compagni, vogliosi di cancellare una pagina brutta, bruttissima della storia recente partenopea, seguita all’annata più bella ed attesa, quella dello scudetto.

Francesco Calzona non avrà però a quanto pare la totalità della rosa a propria disposizione. Nonostante gli importanti recuperi e rientri delle ultime settimane, dovrebbero essere ben 3 gli assenti tra le fila dei campioni d’Italia in carica.

A renderlo noto lo stesso club azzurro, che attraverso i propri canali ufficiali, ha pubblicato il report della seduta svoltasi stamane al Konami Center di Castel Volturno:

“Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Frosinone in programma domani allo Stadio Maradona alle ore 12.30 per la 32esima giornata di Serie A. La squadra ha lavorato sul campo 2 iniziando la sessione con attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha svolto lavoro tecnico tattico e partitina a campo ridotto. Olivera ha svolto lavoro personalizzato in palestra e campo. Juan Jesus non si è allenato per una sciatalgia. Contini ha saltato la seduta di allenamento per gonalgia“.