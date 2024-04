Lotta Champions, il Monza ferma il Bologna: occasione d’oro per il Napoli – CLASSIFICA

Lotta Champions: altro stop per il Bologna, solo un pareggio contro il Monza. Potenziale occasione da sfruttare per il Napoli.

Questa sera si è giocata, nel consueto anticipo del sabato sera, Bologna-Monza. Al Dall’Ara gli emiliani non sono andati oltre lo 0-0, aprendo a nuovi interessanti scenari in zona Champions.

La prima frazione di gioco è stata dominata dai rossoblù a livello di possesso palla. Dato eclatante è quello legato ai corner, che vede il Bologna avanti per 7 a 0 nel conto finale degli angoli. Segnale chiaro di predominio del campo. Tuttavia è mancata la conclusione vincente.

Gli interventi di Di Gregorio, che si conferma tra i migliori portieri del campionato, hanno sicuramente contribuito al risultato finale. Pesa anche l’errore di Ferguson nel primo tempo, che manca lo specchio da ottima posizione.

Nella seconda frazione di gioco il dominio del Bologna è anche aumentato. Prova tattica di grande spessore tra due allenatori in rampa di lancio come Thiago Motta e Palladino, che però alla fine vede l’allenatore di origini campane sorridere. Il pareggio infatti spinge il Monza a meno tre punti dal Torino nono.

Lotta Champions, cade il Bologna: la nuova classifica

D’altro canto, invece, non sorride affatto Thiago Motta. Il suo Bologna, fin qui impeccabile, ha racimolato due pareggi nelle ultime due partite contro Monza e Frosinone, entrambi per 0-0. Gli emiliani occupano ora la quarta posizione in classifica, ma con una vittoria la Roma di De Rossi, in forma smagliante, può arrivare a meno uno.

Più indietro l’Atalanta, a meno 5 dalla Roma, a quota 50 punti, che però deve recuperare il match contro la Fiorentina. Ancor più arretrate invece Napoli e Lazio. I biancocelesti sono ad un solo punto di distanza dalla Dea, ma hanno già giocato questa giornata, e vinto contro la Salernitana.

Nuova classifica di Serie A: occasione da sfruttare per il Napoli

Il Napoli domani ha l’occasione per rosicchiare altri due punti al Bologna, che fino a ora ha dominato la lotta per la Champions League. Dinanzi a sé però non avrà una partita semplice: il Frosinone è alla disperata ricerca di punti per sperare di uscire dalla zona retrocessione, specialmente dopo la vittoria del Lecce contro l’Empoli. Di Francesco spingerà quindi i suoi a dare il cento per cento e oltre: il Napoli, che ha una potenziale occasione tra le mani, è avvisato.

Di seguito la nuova classifica di Serie A: