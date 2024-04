Italiano-Napoli, irrompe un’altra squadra italiana: le ultime

Italiano è uno dei nomi più caldi per la panchina del Napoli, il quasi ex Fiorentina, però, avrebbe anche un’altra estimatrice in Italia.

Il Napoli deve ancora sciogliere le proprie riserve sull’allenatore che la prossima stagione guiderà gli azzurri. Francesco Calzona con ogni probabilità saluterà la città partenopea, concentrandosi unicamente sull’avventura da commissario tecnico, lasciando il posto ad un nuovo tecnico.

Ma chi sarà il nuovo mister dei campioni d’Italia in carica? Tanti, forse troppi nomi sono stati accostati al club di Aurelio De Laurentiis, un pò il remake della scorsa estate, quando la scelta ricadde infelicemente su Rudi Garcia, il primo dei 3 allenatori stagionali del Napoli, dato emblematico, che conferma tutte le difficoltà vissute dal club.

Italiano – Napoli: dalla Serie A si tenta lo sgarbo a De Laurentiis? Le ultime

Il sogno del leader della FilmAuro è senza dubbio Antonio Conte. Il tecnico salentino, uomo di garanzia tecnico – tattica, ha delle pretese alte, ma, secondo gli esperti di calciomercato, starebbe pian piano cedendo alle avances del patron partenopeo. Nonostante ciò, anche il nome di Vincenzo Italiano resterebbe in cima subito dopo l’ex Juve, nelle preferenze di De Laurentiis.

Un profilo “green”, forse più simile a Spalletti o Sarri, due degli ultimi tecnici in grado di far innamorare la piazza e per molti, almeno nelle scorse settimane, ai dettagli con il Napoli. Una trattativa che sembrava chiusa, per poi man mano complicarsi, a conferma di ciò, Calciomercato.com, ha rivelato un clamoroso retroscena di mercato.

L’ormai quasi ex Fiorentina, infatti, sarebbe stato contattato da Urbano Cairo per la panchina del Torino, che con ogni probabilità saluterà Ivan Juric la prossima estate. I granata, che si sono portati avanti nelle scorse settimane con Raffaele Palladino, avrebbero iniziato dei dialoghi conoscitivi con l’ex Spezia. Insomma, una vera e propria trattativa non c’è, ma questi colloqui potrebbero rappresentare il punto di svolta nella corsa ad Italiano.

Risulterà decisiva anche la volontà del Napoli, messo in cima alle proprie preferenze dallo stesso Italiano, che già la scorsa estate aveva accarezzato l’idea. Insomma, Antonio Conte potrebbe rappresentare lo spartiacque della carriera di Italiano, che in caso di no definitivo da parte dell’ex Juventus, tornerebbe l’uomo in pole per guidare la risalita degli azzurri. Staremo a vedere, si prospetta un calciomercato bollente, non solo per i calciatori a quanto pare.