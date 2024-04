Empoli, Nicola nei guai: un titolare out contro il Napoli per squalifica

Verso Empoli-Napoli, Davide Nicola perde una pedina importante dello scacchiere tattico del club toscano: di chi si tratta

Domani alle ore 12:30 andrà in scena, nella splendida cornice dello Stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Frosinone, match valido per la trentaduesima giornata di Serie A. Il Napoli è atteso da due gare consecutive contro squadre imbrigliate nella lotta salvezza. Prima il Frosinone, poi la prossima settima l’Empoli. Stavolta sarà però il Napoli ad andare in Toscana.

Due gare chiave per il prosieguo della stagione degli azzurri. La squadra di mister Francesco Calzona ha approfittato dello stop dell’Atalanta contro il Cagliari vincendo a Monza per accorciare sui bergamaschi, che al Maradona hanno fatto bottino pieno.

La Dea ha un ritorno dei quarti di finale di Europa League contro il Liverpool da giocare. L’andata è terminata con un sonoro 0-3 in favore dei bergamaschi. Se l’Atalanta dovesse continuare ad andare avanti in Europa è più probabile che lasci altri punti per strada. Il Napoli, dunque, ha l’obbligo di provarci fino alla fine per agganciare la squadra di Gian Piero Gasperini.

Occhio al Frosinone, ovviamente, con un piccolo sguardo alla gara della prossima settimana contro l’Empoli, in virtù delle cattive notizie che sono arrivate per il tecnico Davide Nicola, direttamente dallo Stadio Via del Mare, dove quest’oggi i toscani hanno affrontato il Lecce.

Verso Empoli-Napoli, un titolare salta il match: le ultime

La gara tra Lecce ed Empoli si è conclusa con il risultato di 1-o in favore dei padroni di casa. Dopo un inizio strabiliante con Nicola alla guida sembra che i toscani siano incappati nuovamente in un periodo no. I salentini si allontanano quindi dalla zona retrocessione, ora distano sei punti del Frosinone terzultimo.

L’Empoli invece è a soli due punti di vantaggio dal Frosinone e l’incubo retrocessione comincia a far paura. La prossima giornata c’è il Napoli e i toscani dovranno anche far a meno di uno degli uomini più importanti: Emmanuel Gyasi. L’attaccante ghanese ex Spezia ha protestato con veemenza al termine del match e l’arbitro non ha esitato a mostrargli il cartellino giallo. Ammonizione che costerà a Gyasi un turno di squalifica dato che era diffidato.

Empoli, squalificato Gyasi: salta il Napoli

Il classe 94 quest’anno ha messo a referto solo una rete, ma si è spesso distinto come uno dei leader della squadra. Sia Andreazzoli che Nicola difficilmente hanno fatto a meno di lui, schierandolo in più ruoli del fronte offensivo, e ora sta anche giocando come esterno del centrocampo a cinque. Conta infatti ben 27 presenze totali.

Si tratta quindi di un’assenza molto pesante per l’Empoli, che alla prossima ospiterà il Napoli a domicilio, trasferta storicamente ostica per il club partenopeo.