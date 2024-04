Dove vedere Napoli-Frosinone: in tv e in streaming

Tra meno di ventiquattro ore andrà in scena Napoli – Frosinone, di seguito, tutte le info relative al prossimo match degli azzurri.

Dopo la roboante vittoria ottenuta sul Monza all’U-Power Stadium, il Napoli di Francesco Calzona è chiamato a riconfermarsi. Gli azzurri, in piena corsa per un posto in Europa League o Conference League, sono distanti, ma non ancora tagliati totalmente fuori dal sogno Champions.

Servirebbe un filotto incredibile di vittorie ed una continuità ad oggi mai vista sotto l’ombra del Vesuvio nell’annata 2023 – 2024. Bisognerà in ogni caso chiudere con dignità e non abbandonare le notti europee, culla del Napoli da ben 13 anni consecutivi, unica società in Italia. Una vittoria, in ogni caso, permetterebbe in soli 90 minuti di balzare dall’ottavo al 6 posto, superando la Lazio e la stessa Atalanta, anche se gli orobici dovrebbero poi scendere in campo il lunedì alle 20:45.

Napoli – Frosinone: tutte le info sul lunch match di Osimhen e compagni

Dinanzi al Napoli ci sarà il Frosinone di Eusebio Di Francesco, già corsaro al Maradona nei mesi scorsi, quando estromise clamorosamente gli azzurri dell’allora tecnico Mazzarri, con un clamoroso 0 – 4 esterno. Insomma, gli ingredienti per una bella partita ci sono tutti, con Osimhen e compagni che avranno certamente voglia di rivalsa.

Calzona, che dovrà far fronte alle assenze di Olivera e Juan Jesus, suo fedelissimo, oltre che Contini, schiererà il solito 4-3-3: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Rui, Lobotka, Anguissa, Zielinski, Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Ostigard dovrebbe appunto rilevare il brasiliano, anche se l’opzione Natan, a ventiquattro ore dal match, non è ancora da escludere, certo invece della propria maglia da titolare Mario Rui.

Questa invece la formazione che probabilmente sceglierà Di Francesco:

Turati; Lirola, Okoli, Romagnoli; Zortea, Mazzitelli, Barrenechea, Valeri; Soulé, Reinier; Cheddira.

Maglia da titolare quindi per Walid Cheddira, autore di 4 goal nell’arco di questa stagione e massimo attenzionato di pomeriggio. L’ex Bari, acquistato dal Napoli lo scorso anno, potrebbe come dichiarato dal suo stesso agente svolgere il prossimo ritiro estivo con gli azzurri, candidandosi magari ad un posto come bomber di scorta.

La gara verrà trasmessa su: DAZN, Sky Sport 1, Sky Sport 4k, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. In streaming sarà inoltre possibile seguirla su: DAZN, Sky Go e Now.

Insomma, ci sarà solamente da sedersi comodi e godersi lo spettacolo, nella speranza che il Napoli riproponga la versione del secondo tempo di Monza. Vedremo.