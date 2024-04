Soulè-Politano, paragone di mercato a sorpresa: la frase infiamma i tifosi

Il nome di Matias Soulè è stato accostato prepotentemente al Napoli e subito è partito il paragone con Politano: la frase infiamma i tifosi.

La prossima estate sarà cruciale per il futuro del Napoli. Gli azzurri, dopo lo scudetto vinto, credevano di poter iniziare un ciclo vincente che sarebbe durato nel tempo. La stagione attuale, invece, ha riconsegnato ai tifosi un Napoli in difficoltà e lontano parente di quello che ha annichilito la scorsa Serie A.

Per questo motivo, la dirigenza azzurra, in estate, dovrà correre ai ripari. Gli interventi sul mercato saranno moltissimi e in casa Napoli ci sarà una vera e propria rivoluzione. L’unico punto fermo in vista della prossima stagione è ovviamente Khvicha Kvaratskhelia e la squadra sarà costruita intorno a lui.

Dato che il Napoli si prepara ad un’estate ricca di colpi di mercato, nelle ultime settimane sono stati accostati agli azzurri diversi giocatori che piacciono moltissimo al futuro ds Giovanni Manna. Tra questi c’è anche Matias Soulé, che Manna ha voluto fortemente nella Juventus Next Gen e che ora vorrebbe portare a Napoli.

Soulè-Politano, la frase scatena i tifosi

Matias Soulè, alla prima esperienza in Serie A ha ben figurato. Con la maglia del Frosinone, prossimo avversario del Napoli in campionato ha collezionato 10 gol e 2 assist in 29 presenze. Un ottimo bottino di partenza che gli ha permesso di finire nel mirino del Napoli.

Qualora l’argentino dovesse approdare all’ombra del Vesuvio, la sua collocazione tattica sarebbe sulla fascia destra nel 4-3-3, al posto di Matteo Politano.

Questo possibile cambio della guardia sulla fascia destra ha portato al paragone tra Soulè e Politano con Maurizio Compagnoni che ai microfoni di Radio Goal ha fatto infiammare i tifosi.

Di seguito quanto evidenziato:

“Soulè è un talento, bisogna capire di che livello. A Napoli ci starebbe bene, ma non lo vedo superiore a Politano. E’ un 2003 e bisogna capire che margini di crescita abbia.

Secondo Compagnoni, dunque, sarebbe ancora troppo presto per affidare la fascia destra del Napoli a Matias Soulè. Il noto telecronista di Sky Sport, infatti, ha affermato di preferire Politano, reduce dal bellissimo gol contro il Monza.

Una frase, quella di Compagnoni, destinata a far discutere e che ha già sorpreso i tifosi che negli ultimi minuti si sono infiammati sulla questione. Secondo molti, infatti, Soulè, nonostante la giovane età, è già superiore a Matteo Politano.