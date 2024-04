Mercato Napoli, nome inedito dalla Romania: “Ha fatto 13 gol quest’anno”

Il Napoli è già in fase di programmazione della prossima stagione: tra i tanti nomi noti, sarebbe spuntato un nuovo calciatore.

Dalla dirigenza sino al campo, sarà vera e propria rivoluzione in casa Napoli la prossima estate. Il primo tassello che Aurelio De Laurentiis dovrebbe aver posto come base del nuovo Napoli risponde al cognome di Manna, leader della Next Gen della Juventus, che con ogni probabilità dovrebbe ricoprire il ruolo di direttore sportivo.

Per la panchina, invece, si naviga ancora in alto mare. Francesco Calzona tornerà a concentrarsi unicamente sulla Slovacchia, come dichiarato esplicitamente nelle scorse settimane. Antonio Conte, invece, sta diventando sempre più di un’idea con il passare dei giorni: nonostante ciò, ad oggi, il tecnico pugliese resta però un’opzione non banalissima.

Napoli, nuova idea per l’attacco? Dalla Romania possibile colpo di prospettiva

Anche nel rettangolo verde vige incertezza. La difesa necessita di essere registrata, mentre a centrocampo, oltre a Piotr Zielinski (promesso sposo dell’Inter), i vari Dendoncker e Demme dovrebbe lasciare la città partenopea. Da definire il futuro di Traorè, su cui pende una clausola da ben 25 milioni, che il Napoli non è ancora sicuro di esercitare.

E in attacco? Ad oggi, l’unico partente certo è Victor Osimhen, che con i suoi 120 – 130 milioni, diventerà la cessione più onerosa della storia del club. Anche il suo vice, Giovanni Simeone, potrebbe però cambiare piazza, riabbracciando Tudor alla Lazio. Sugli esterni, invece, si punterà a quanto pare su Kvaratskhelia, rendendo il georgiano il centro del progetto, usufruendo degli altri validi elementi presenti: Politano, fresco di rinnovo, oppure Ngonge, acquistato lo scorso gennaio e che ben si sta disimpegnando in maglia azzurra.

Secondo Fabio Cannavo, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, però, un nuovo innesto sulle corsie offensive potrebbe arrivare, si tratta di Philip Otele, ala del Cluj, club della massima serie rumena. Questo uno stralcio delle sue dichiarazioni:

“Il Napoli sta seguendo questo attaccante nigeriano, un classe ’98, Philip Otele: il ragazzo ha già messo a referto 13 goal da esterno nella serie A rumena. L’obiettivo del club sarebbe quello di acquistarlo e poi girarlo in prestito per permettergli di crescere”.

Insomma, si tratterebbe secondo Cannavo di un colpo in prospettiva, un pò come avvenuto con i vari Popovic e Cheddira, attualmente in prestito a Monza e Frosinone, prossimo avversario degli azzurri.

Chi è Philip Otele

Philip Otele, attaccante di proprietà del Cluj, è un attaccante (classe 1998) che gioca prevalentemente sul lato mancino del campo, con la capacità di potersi adattare anche a destra e al centro dell’attacco.

Nella prima fase del campionato della Romania, ha messo a segno ben tredici reti e sei assist in trenta presenze. Il suo valore di mercato, stando a quanto si apprende dal portale Transfermarkt, arriva ad appena un milione e mezzo di euro, ma è chiaro che servirà un’offerta superiore per convincere il Cluj.