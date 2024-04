Immobile-Napoli, parla l’agente: l’annuncio sul futuro

Dopo settimane di voci di mercato, l’agente di Ciro Immobile esce allo scoperto sul futuro: le sue parole sul possibile arrivo a Napoli.

L’estate che attende gli azzurri sarà molto complicata. Il Napoli, dopo la pessima stagione attuale, si avvia verso una nuova rivoluzione. L’ultima volta, questa rivoluzione, portò allo scudetto e questo significa che per i tifosi azzurri ci sarà comunque speranza in vista del futuro.

Sicuramente, però, per i tifosi del Napoli sarà complicato separarsi da chi negli ultimi anni ha scritto la storia azzurra. Gli addii certi sono quelli di Piotr Zielinski, che da tempo ha firmato a parametro zero con l’Inter, e di Victor Osimhen.

Sul nigeriano ci sono i top club di mezza Europa e il Napoli dovrà trovare il sostituto in attacco. In attacco, però, potrebbe non essere l’unico cambio in vista della prossima stagione. Anche Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone sono in bilico e per questo motivo, nelle ultime settimane, si è parlato sempre più insistentemente di Ciro Immobile.

Immobile-Napoli, parla l’agente dell’attaccante

Più volte, nel corso della carriera di Immobile, le strade del Napoli e del natìo di Torre Annunziata, si sono avvicinate, ma mai incrociate. L’estate prossima, stando alle ultime voci di mercato, le loro strade potrebbero unirsi definitivamente.

A tal proposito, ai microfoni di Radio Goal, ha parlato Marco Sommella, agente del centravanti della Lazio. Sommella ha dichiarato che Immobile è felice alla Lazio, ma non ha assolutamente chiuso le porte ad un trasferimento di Immobile all’ombra del Vesuvio.

Di seguito quanto evidenziato:

Immobile al Napoli?

“Si può sognare tutto. Attualmente ha ancora due anni di contratto con la Lazio. La stagione è difficile, ma alla Lazio si trova bene. Lì è una bandiera e attualmente resta dov’è”. Somella ha poi proseguito:

“Nel mercato può succedere di tutto, ma finché non si delineano nuovi allenatori e nuovi Ds è presto per parlare”.

L’agente di Immobile, dunque, ha lasciato uno spiraglio aperto per la prossima stagione. L’attaccante biancoceleste, ovviamente, non sarà il sostituto di Victor Osimhen perchè nell’ultima stagione non ha dato garanzie dal punto di vista fisico, ma potrebbe andare a completare il parco attaccanti a disposizione del prossimo allenatore del Napoli.

Sommella, poi, ha parlato anche di Raspadori e Simeone, anche loro al centro di voci di mercato. In particolare, l’attaccante argentino è stato accostato alla Lazio proprio per sostituire Immobile al centro dell’attacco biancoceleste. L’agente di Immobile ha affermato che Simeone è un ottimo attaccante e che sia normale che voglia giocare di più. Tuttavia, però, è anche normale che non abbia trovato continuità avendo davanti a sé uno dei migliori attaccanti al mondo come Victor Osimhen.