Sudakov obiettivo del Napoli, l’alternativa è un gioiello della Serie A

Il Napoli è parecchio interessato a Georgiy Sudakov, gioiello ucraino, a quanto pare, però, ci sarebbe un’alternativa al giocatore.

Il Napoli inizia a programmare la prossima stagione: dall’allenatore sino all’attaccante, passando per il centrocampista, sarà una vera e propria rivoluzione sotto l’ombra del Vesuvio nella prossima estate, un pò come accaduto nel 2022.

Mentre l’argomento principale riguarda la panchina, nello specifico Antonio Conte, si lavora anche al futuro del rettangolo verde, nello specifico a centrocampo, in cui vige l’incertezza totale. Piotr Zielinski è ormai promesso sposo dell’Inter, Hamed Jr Traorè non è certo del proprio riscatto a causa della clausola da 25 milioni. Altrettanto certi di dire addio Diego Demme e Dendoncker, calciatori totalmente fuori il progetto tecnico partenopeo.

Napoli, non solo Sudakov: c’è una alternativa che stuzzica in Serie A!

Ci sarà certamente da valutare qualche rientro, Gianluca Gaetano si sta ben disimpegnando in Sardegna con il Cagliari, con cui da gennaio ad oggi ha realizzato ben 3 goal, contribuendo nettamente alle chances di salvezza del team di Claudio Ranieri. Discorso identico per Folorunsho, fresco di convocazione nell’Italia dell’ex Spalletti: il calciatore romano è uno dei protagonisti dell’Hellas Verona, altro club impegnato nella salvezza.

Oltre ai calciatori citati, già di proprietà del Napoli, ci potrebbero ovviamente essere nuovi innesti dall’esterno. Il primo nome in lizza per rimpolpare la zona nevralgica del campo, secondo i vari addetti ai lavori, sarebbe quello di Georgiy Sudakov, gioiello dello Shakhtar Donetsk, già attenzionato dagli azzurri nello scorso gennaio, quando Aurelio De Laurentiis avrebbe proposto agli ucraini circa 40 milioni per accaparrarselo, ottenendo un gentile rifiuto.

Secondo il Corriere dello Sport, però, Sudakov non rappresenterebbe l’unica opzione in casa Napoli, ci sarebbe un altro calciatore particolarmente apprezzato dalla società campione d’Italia in carica, Lewis Ferguson. Il calciatore scozzese, grande protagonista del Bologna delle meraviglie con cui sta conquistando la Champions League, ha messo a referto 6 goal e 4 assist nel corso di questa Serie A.

Anche in questo caso, però, la pista non sarebbe così semplice: con la qualificazione nella massima competizione europea ormai prossima, il Bologna farebbe massima resistenza per i propri gioielli, Zirkzee compreso, pezzi da novanta che cederebbe unicamente per cifre fuori mercato. Insomma, due nomi in cima alla lista, due nomi complicati, certo è che per risalire la china e sostituire un calciatore come Zielinski o lo stesso Elmas, altro protagonista dello scudetto, serviranno giocatori dei assoluto valore. Il Napoli lo sa.