Stadio Maradona, idea a sorpresa per il futuro: spunta la pista araba

Sono giorni importanti per il futuro dello stadio Diego Armando Maradona. Intanto, è spuntata una nuova clamorosa pista araba.

Lo stadio Diego Armando Maradona è al centro delle polemiche nelle ultime settimane. La volontà di De Laurentiis è quella di guardare altrove per lo stadio del futuro, così come ammesso dallo stesso patron di recente. Frattanto, l’idea di inserire l’impianto negli stadi disponibili per Euro 2032 hanno aperto la strada a nuove soluzioni. Una di queste, potrebbe essere legata ad un Fondo Arabo, il quale sbarcherà in Campania per valutare un possibile investimento nel tempio del club Campione d’Italia.

L’idea del patron azzurro è ben diversa, in quanto l’obiettivo è costruire un nuovo stadio a Bagnoli. Tale missione però è tutt’altro che facile, motivo per il quale andranno valutate diverse opzioni prima di procedere con i lavori. A risolvere i problemi, almeno dal punto di vista di Palazzo San Giacomo, potrebbe essere il Fondo Arabo che, secondo Il Mattino, presto sarà in città.

Stadio Maradona, sullo sfondo c’è il Fondo Arabo: svelata l’idea

Stando a quanto riportato da “Il Mattino”, sarebbero in arrivo novità importanti per quel che riguarda il futuro dello stadio Diego Armando Maradona. Quest’ultimo, continua ad essere oggetto di discussione tra il presidente De Laurentiis e il Comune, con Manfredi che medita una mossa a sorpresa per cercare di sbloccare la questione Maradona in vista del Campionato Europeo del 2032, a prescindere dalle volontà del numero uno del club partenopeo.

A risolvere tali problemi, potrebbe essere un fondo arabo che, tra le altre cose, potrebbe decidere di investire proprio sull’impiantistica sportiva. Di seguito la rivelazione del quotidiano:

“Il programma della visita dei rappresentanti del Fondo Saudita è in via di definizione, ma quello che è certo e che per fine mese, al massimo a maggio, gli sceicchi saranno in città. E arriveranno anche dal Qatar dove non mancano coloro che vedono Napoli come l’opportunità per un business. Cosa vengono a fare gli sceicchi da noi? A spendere soldi. I settori di maggiore interesse per il Fondo Saudita – dove dentro ci sono capitali di più sceicchi – sono quello immobiliare, dell’impiantistica sportiva, alberghi e campo dell’innovazione tecnologica”. Inoltre, il Governo vuole portare Napoli a Euro 2032 ma ancora non si sa chi mette i soldi per rifare l’impianto di Fuorigrotta, però il Governo ha varato una legge che sembra un invito a investire. A questo si aggiunga che il patron Aurelio De Laurentiis – almeno a oggi – si è tirato fuori dal Maradona, sul rifacimento della struttura di Fuorigrotta. Lui vuole costruirsi uno stadio a Bagnoli un progetto che però sembra difficile realizzare”

In particolare, la tentazione da parte di Palazzo San Giacomo sarebbe quella di inserire lo stadio Maradona, che per entrare nella lista degli stadi per Euro 2032 avrà bisogno di un intervento massiccio di restyling, nel fondo Invimit e sondare mercati internazionali. E la visita del gruppo di sceicchi potrebbe essere un assist a tal riguardo.