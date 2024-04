Ritiro estivo Napoli, spuntano le prime conferme: le date al vaglio

In casa Napoli ormai si guarda già verso la prossima stagione, che inizierà con i consueti ritiri pre stagionali. Arriva l’annuncio proprio inerente alle date del ritiro.

La stagione attuale viaggia ormai verso il termine, con gli azzurri che sperano di chiudere positivamente un’annata piuttosto complicata. Dopo di che ci si proietterà concretamente verso la prossima stagione, che inizierà con il solito ritiro pre stagionale.

Come di consueto, il Napoli ha diviso il ritiro in due fasi, con la prima effettuata a Dimaro-Folgarida, mentre la seconda a Castel di Sangro. Arriva l’annuncio inerente le date del ritiro del Napoli, e non solo.

Novità sul ritiro estivo del Napoli: le date al vaglio e non solo

Il Napoli spera di concludere la stagione attuale il prima possibile, con l’auspicio di centrare almeno la qualificazione per una competizione europea. Successivamente l’attenzione si sposterà tutta verso la prossima stagione, dove gli azzurri dovranno rialzarsi assolutamente dopo l’ultima annata. Ovviamente i primi passi della stagione 2023/2024 avverranno durante il ritiro estivo pre stagionale. La prima parte del ritiro avverrà nuovamente a Dimaro-Folgarida, mentre la seconda si terrà in Abruzzo, precisamente a Castel di Sangro. Sono arrivate delle dichiarazioni importanti proprio sulle date del ritiro del Napoli, ma anche sulla scelta in vista dei prossimi. L’annuncio è stato effettuato da Valter De Maggio durante Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli:

“Ci sono delle ipotesi per quanto riguarda le date. Il ritiro a Dimaro-Folgarida dovrebbe terminare intorno al 21-22 luglio, dopodiché la squadra si trasferirà a Castel di Sangro. Per i prossimi otto anni, sei più due, il Napoli ha confermato anche il secondo ritiro in Abruzzo. 25 luglio-10 agosto o 26 luglio-11 agosto sono le date al vaglio”.

Annuncio importante quello di De Maggio, che conferma il ritiro di Castel di Sangro per il Napoli almeno per altri otto anni. Continua dunque il legame tra il Napoli e Castel di Sangro, che sarà ancora sede del ritiro azzurro per molti anni. Il direttore di Radio Kiss Kiss Napoli ha fatto anche il punto sulle possibili date dei due ritiri del Napoli in vista dell’estate. Il primo ritiro che si terrà a Dimaro-Folgarida dovrebbe terminare intorno al 21 o 22 luglio, con poi alcuni giorni di riposo prima di trasferirsi a Castel di Sangro. L’arrivo in Abruzzo del Napoli è previsto per il 25 o 26 luglio, con la squadre che poi lascerà Castel di Sangro il 10 o l’11 agosto, ad una settimana dall’inizio del nuovo campionato.