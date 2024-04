Report Napoli, ultim’ora su Juan Jesus e Politano: c’è una buona notizia!

Il Napoli si è ritrovato anche questa mattina a Castel Volturno per preparare la prossima sfida del campionato di Serie A contro il Frosinone.

Francesco Calzona è stato chiaro fin da subito, poco dopo la disfatta interna contro l’Atalanta: chiudere con dignità quest’annata difficile, assicurandosi frattanto un posto valido per la zona Europea, è l’imperativo in questo finale di stagione. Certo, le ipotesi sul futuro del club partenopeo, tra panchina e dirigenza (oltre che per quanto riguarda i giocatori stessi), sono molteplici, ma l’attenzione deve restare alta per non far concludere questa stagione nel peggiore modo possibile.

Il segnale sembra essere stato recepito dalla squadra in occasione dell’ultima sfida contro il Monza, portando a casa tre punti utilissimi per il morale, classifica a parte. La missione è replicarsi anche nella prossima partita contro il Frosinone, in programma per domenica allo stadio Diego Armando Maradona. L’intenzione di Calzona è affidarsi al miglior undici possibile, anche se dovrà tener conto sicuramente dalle indicazioni che arrivano dal Konami Training Center di Castel Volturno, dove gli azzurri hanno lavorato in vista del match contro i ciociari.

A margine della sessione mattutina, arrivano novità in merito alle condizioni di Juan Jesus e Matteo Politano, che ieri hanno lavorato in palestra e, quindi, non in gruppo.

News SSC Napoli, l’aggiornamento su Juan Jesus e Politano

Sessione mattutina per il Napoli agli ordini di Francesco Calzona. Come di consueto, il club azzurro aggiorna sulle ultime novità in arrivo dall’infermeria, dove in queste ultime ore si sono aggiunte le voci Juan Jesus e Matteo Politano.

Juan Jesus ha svolto l’intera seduta in gruppo, motivo per cui è da considerarsi recuperato per la sfida contro il Frosinone. Ancora parte del lavoro differenziato invece per Matteo Politano, che invece ha svolto parte della sessione in gruppo e un’altra parte personalizzata.

Allenamento Napoli, il report da Castel Volturno

Di seguito, il comunicato rilasciato dal Napoli sul suo sito ufficiale:

Chiusura di seduta dedicata al lavoro tecnico tattico e partitina a campo ridotto. Politano ha svolto una parte di allenamento in gruppo e parte personalizzato in campo. Juan Jesus ha lavorato in gruppo. Per Olivera terapie e lavoro personalizzato in palestra.

Buone notizie, dunque, per Juan Jesus, che mette nel mirino la sua presenza in vista del match contro il Frosinone.