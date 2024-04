Conte-Napoli, mossa a sorpresa del tecnico: c’entrano due azzurri

Antonio Conte continua ad essere il nome su cui sta spingendo con forza De Laurentiis per la panchina del Napoli. Spunta la mossa a sorpresa sul tecnico che riguarda due azzurri.

Già da diverse settimane in casa Napoli è iniziata la caccia al prossimo allenatore, visto che Francesco Calzona saluterà il club a fine stagione. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha avviato già da tempo i casting per chi siederà sulla panchina del Napoli a partire dalla prossima stagione.

In cima alla lista c’è sempre Antonio Conte, su cui il presidente azzurro continua a spingere con grande insistenza. Arriva la mossa a sorpresa del tecnico, che riguarda due azzurri.

Mossa a sorpresa di Conte: c’entrano due giocatori del Napoli

La stagione del Napoli è sicuramente da dimenticare, visto l’andamento negativo rispetto alle aspettative iniziali, e soprattutto dopo la conquista dello scudetto. A testimoniare la stagione difficile degli azzurri sono specialmente i due esoneri, prima di Rudi Garcia e poi di Walter Mazzarri. La squadra da febbraio è sotto la guida tecnica di Calzona, che però non proseguirà la sua avventura a Napoli e saluterà a fine stagione. Il primo nome di De Laurentiis per la panchina azzurra è quello di Antonio Conte, su cui continua il forcing estenuante del patron del Napoli. Il tecnico salentino si è preso del tempo per riflettere con calma il suo prossimo club, lasciando in sospeso l’ipotesi Napoli. Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio ha annunciato una mossa a sorpresa di Conte:

“Mi risulta che Conte abbia già chiamato due azzurri per informarsi sulla situazione relativa al Napoli. Uno di questi è Matteo Politano. L’allenatore vuole capire alcune questioni, non solo la situazione legata alla squadra ma anche quelle riguardanti le strutture e la città”.

L’allenatore dunque avrebbe iniziato ad informarsi più seriamente sulla città di Napoli, avendo dei primi colloqui con due azzurri. Uno di questi sarebbe Politano, che Conte ha avuto in rosa mentre allenava l’Inter. Conte si starebbe informando nei minimi dettagli sulla squadra e sulla città, per valutare attentamente qualsiasi cosa prima di scegliere il suo prossimo club. De Laurentiis intanto continua a forzare, in attesa di una risposta al più presto da parte del tecnico italiano. Sicuramente stiamo giungendo verso le battute finali, visto che nelle prossime settimane Conte dovrà scogliere le proprie riserve. Le possibilità che il tecnico scelga in Napoli sono in continuo rialzo, e la mossa del tecnico di ascoltare due azzurri dimostra quanto sia seria la possibilità del suo approdo in azzurro.