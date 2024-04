Calciomercato Napoli, insidia italiana (e non solo) per il grande obiettivo: di chi si tratta

Sarà un’estate di rifondazione per il Napoli dopo la pessima stagione attuale: sul grande obiettivo di mercato c’è la concorrenza italiana e estera.

La stagione si avvicina alla sua conclusione. Per il Napoli, di certo, non è stato l’anno migliore di sempre, anzi per certi versi è stato uno degli anni peggiori nell’era De Laurentiis. Dopo la vittoria dello scudetto, tutti si aspettavano che il Napoli potesse dare vita ad un ciclo duraturo.

Le fondamenta del progetto azzurro, però, sono crollate poco dopo che Giovanni Di Lorenzo ha sollevato al cielo lo scudetto. Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli sono andati via da vincitori e De Laurentiis non è stato abile nell’andare a sostituirli.

La sensazione è che il Napoli abbia perso un anno e ora proverà a rinascere con la stessa velocità con cui si è distrutto. Gli azzurri, però, dovranno farlo senza Victor Osimhen che a fine stagione andrà via. L’indiziato numero uno per prendere il suo posto è Santiago Gimenez, ma su di lui ci sono tantissime squadre.

Attento Napoli! Su Gimenez c’è il Milan e non solo

L’addio di Victor Osimhen è ormai noto a moltissimi da diverso tempo. Il rinnovo firmato lo scorso dicembre, infatti, è stato siglato solo per permettere alla società partenopea di incassare per intero i 130 milioni di euro della clausola rescissoria.

Il Napoli, dunque, è alla ricerca di un sostituto e la scelta sembra essere ricaduta su Santiago Gimenez, centravanti del Feyenoord.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport, fa sapere che l’attaccante messicano è in cima alla lista del Napoli. Per il centravanti del Feyenoord da 47 gol in 83 presenze, però, la concorrenza è molto agguerrita.

In Italia c’è il Milan che con il probabile addio di Giroud avrà bisogno di un nuovo centravanti. Oltre al Milan, però, ci sono tantissime sirene estere. Su Gimenez, infatti, si stanno muovendo anche Chelsea, Tottenham e Atletico Madrid. Squadre di altissimo livello e con disponibilità economiche superiori al Napoli.

Gli azzurri, dunque, sono chiamati a correre ai ripari nel caso non si riuscisse a chiudere per l’attaccante messicano classe 2001. Il Napoli, infatti, ha già messo nel mirino anche Jonathan David, attaccante del Lille ricorda moltissimo Osimhen. Dotato di grandissima velocità, secondo molti è superiore al nigeriano per quanto concerne la tecnica di base. Al contrario, però, non può contare sul fisico proprio come il nigeriano.