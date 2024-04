Erede Osimhen, si allontana l’obiettivo: nuovo nome per il Napoli

Il Napoli si prepara a salutare Victor Osimhen al termine della stagione. Il presidente De Laurentiis avrebbe già individuato l’erede dell’attaccante nigeriano.

Sarà un estate molto rovente in casa Napoli. Il clima, in questo caso, c’entrerà ben poco. Infatti, tra le vie del Konami Training Center di Castel Volturno andrà in scena una vera e propria rivoluzione legata al club azzurro. La stagione sottotono non ha soddisfatto il presidente Aurelio De Laurentiis, motivo per il quale diversi calciatori potrebbero dire addio alla causa partenopea. Tra questi c’è sicuramente Victor Osimhen, ormai nel mirino dei grandi club in giro per l’Europa. L’ex Lille porterà nelle casse del club una cifra molto importante, la quale si aggira intorno ai 120-130 milioni di euro. Tali introiti andranno poi reinvestiti per completare l’assetto offensivo a disposizione del nuovo tecnico.

L’addio dell’attaccante che ha riportato lo scudetto al Napoli potrebbe pesare molto sul reparto offensivo azzurro. Infatti, l’idea della dirigenza è chiara: acquistare un sostituto all’altezza. Il casting degli attaccanti prosegue da diverse settimane, con Jonathan David e Santiago Gimenez in pole. Proprio in merito all’attaccante del Feyenoord sono arrivate news importanti legate ad un possibile approdo in Campania.

Gimenez, il Napoli si defila per l’acquisto: la nuova idea di De Laurentiis

Stando a quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport” l’attaccante del Feyenoord non sarebbe più il primo obiettivo per il post Osimhen. Il calciatore è reduce da una stagione ad altissimi livelli, motivo per il quale sono tante le big sulle sue tracce. Proprio tale situazione starebbe preoccupando Aurelio De Laurentiis. Infatti, quest’ultimo teme una possibile asta internazionale, con il prezzo del cartellino che potrebbe raggiungere o superare i 70 milioni di euro. Al momento, il patron azzurro non intende assecondare le richieste della società olandese, non a caso starebbe virando altrove.

Un nome mai svanito tra le file azzurre è quello di Jonathan David. Ques’ultimo è attualmente in forza al Lille e milita in Ligue 1. Proprio nel campionato francese è diventato uno degli assoluti protagonisti a suon di gol e giocate. Infatti, il Napoli sembrerebbe interessato all’acquisto in vista della prossima stagione. Attualmente, il costo del cartellino si aggira intorno ai 50 milioni di euro, cifra che investirebbe volentieri Aurelio De Laurentiis. L’operazione non sarà semplice, ma le due società sono in ottimi rapporti proprio dopo l’affare legato a Victor Osimhen negli ultimi anni.