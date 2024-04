Napoli multato: l’accaduto durante la gara contro il Monza

Il Napoli è reduce dal buon successo contro il Monza nell’ultimo turno di Serie A. Arriva però la multa per gli azzurri, a seguito di fatti accaduti proprio contro i brianzoli.

Nell’ultimo turno di campionato, il Napoli è riuscito a superare il Monza con il risultato di 4-2. Gli azzurri erano partiti male, finendo sotto nel punteggio dopo pochi minuti dal calcio d’inizio.

Dopo un primo tempo brutto, c’è stata la grande reazione della squadra, che ha praticamente dominato il Monza nella ripresa, ribaltando il match in proprio favore. Arriva però una multa per la società partenopea, a causa di un fatto accaduto durante l’incontro.

Il Giudice Sportivo multa il Napoli: ecco cosa è accaduto contro il Monza

La gara contro il Monza ha permesso al Napoli di lasciarsi alle spalle la precedente sconfitta per 3-0 rimediata contro l’Atalanta. Il match contro i brianzoli non si era messo bene, con gli azzurri partiti male come purtroppo è accaduto nell’intero arco della stagione. La prestazione alquanto deludente fornita dal Napoli nel corso della prima frazione di gioco, ha scatenato l’ira dei tanti supporters azzurri presenti sugli spalti dell’U-Power Stadium. La reazione dei tifosi del Napoli è stata considerata pericolosa dal Giudice Sportivo, visto che sul terreno di gioco è stato lanciato anche un fumogeno. Il Napoli è stato sanzionato con una multa di 5 mila euro: “Per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco, due fumogeni e due bottigliette nel recinto di giuoco”. Un comportamento pericoloso da parte dei tifosi del Napoli, che avrebbe potuto ledere qualche giocatore presente in campo.

Il gesto duro effettuato dai tifosi azzurri è stata la conseguenza della pessima prestazione offerta dal Napoli in campo, e quindi avvenuto per contestare la squadra in campo. Purtroppo questi gesti sono ormai frequenti nel calcio moderno, specialmente in Italia, e vanno a creare numerosi danni dal punto di vista amministrativo alle società. La prestazione della squadra contro il Monza era stata fino a quel momento sicuramente negativa, ma ciò non va a giustificare il lancio del fumogeno sul terreno di gioco. Se guardiamo il bicchiere mezzo pieno, possiamo dire che questo gesto è stato il preludio alla reazione esagerata del Napoli. Nella ripresa gli azzurri hanno rimontato e surclassato il Monza. L’auspicio ovviamente è che questo tipo di gesti non si ripetano più nelle prossime sfide. L’unico modo certo per evitare tali gesti, è quello di offrire prestazioni eccellenti come avvenuto nella passata stagione. L’obiettivo del Napoli mira proprio a quello già a partire dalla prossima stagione.