“L’agente è a Milano”, sorpresa Napoli: le ultime sull’obiettivo azzurro

L’agente di un obiettivo di mercato del Napoli è sbarcato a Milano. Pronte novità importanti in vista della prossima stagione?

Il Napoli è molto attivo sul mercato in entrata in vista della prossima stagione. L’obiettivo è chiaro: tornare a competere ad alti livelli in Italia e non solo. Ovviamente, per far sì che ciò avvenga sarà necessario intervenire sul mercato in entrata. Uno dei reparti che ha faticato molto in questa stagione è l’attacco. Quest’ultimo, nella prossima annata sarà anche privo di Victor Osimhen, il quale è ormai pronto a sposare il progetto di un big europea.

A tal proposito, Aurelio De Laurentiis starebbe valutando diversi nomi per il reparto offensivo. Il casting è già iniziato da diverse settimane, ma nel mirino del club azzurro c’è un vecchio pallino. Si tratta di Jonathan David, attualmente in forza al Lille e reduce da una stagione ad altissimi livelli. In caso di offerta congrua, la dirigenza francese potrebbe permettere al calciatore di approdare in Serie A in vista delle prossime stagioni.

L’agente di David è a Milano: le ultime sul futuro dell’attaccante

Stando a quanto riportato da Daniele Longo, noto giornalista, l’agente di Jonathan David è a Milano. Al momento, non sono previsti summit con il Milan per il possibile acquisto del calciatore. Va però ricordato, che la stessa società rossonera sarebbe interessata ad ingaggiare il calciatore per rinforzare ulteriormente il reparto offensivo a disposizione di Stefano Pioli.

Tutto ciò lascia intuire la difficoltà dell’operazione per il Napoli di Aurelio De Laurentiis. Infatti, quest’ultimo dovrà sottoporsi ad un notevole sforzo economico per ingaggiare uno dei migliori attaccanti in circolazione. Il Lille ha già stabilito il prezzo del cartellino vicino ai 50 milioni di euro e non intende fare sconti. Ciò che potrebbe facilitare l’affare, però, sono gli ottimi rapporti tra le due società dopo l’affare che ha visto coinvolto proprio Victor Osimhen.

Al momento, non sono previsti contatti diretti tra il Napoli e l’entourage del calciatore. La società azzurra è ancora alle prese con le diverse valutazioni, ma l’americano è un candidato forte per il post Osimhen. Le parti potrebbero trattare nelle prossime settimane, in modo tale da anticipare la concorrenza degli altri club. Il tutto, ovviamente, dipenderà anche dal nuovo allenatore e dal direttore sportivo che ingaggerà Aurelio De Laurentiis in vista delle prossime stagioni.