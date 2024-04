Kvara via in estate, due club sul georgiano: De Laurentiis fissa il prezzo

Il Napoli potrebbe salutare Khvicha Kvaratskhelia al termine della stagione. Sulle tracce dell’esterno georgiano ci sono già due top club europei.

Sono ore calde in casa Napoli, vista la volontà di iniziare a programmare in vista della prossima stagione. L’annata in corso non ha rispettato gli obiettivi prefissati, motivo per il quale il club vuole immediatamente invertire la rotta. In primis, verranno ingaggiati un nuovo allenatore e un direttore sportivo, ma le nuove idee passeranno inevitabilmente dal mercato in entrata e in uscita.

L’avventura di Victor Osimhen alla corte del Vesuvio sembrerebbe essere arrivata ormai ai titoli di coda. Il club lo sa, motivo per il quale è già a caccia di un sostituto all’altezza. Il possibile addio del nigeriano, però, potrebbe non essere l’unica cessione di lusso nella prossima sessione di calciomercato. Infatti, al momento tiene banco anche il futuro di Khvicha Kvaratskhelia.

Kvaratskhelia, due big pronte all’assalto: il Napoli valuta la cessione

Arrivato nell’estate 2022, Kvaratskhelia ha conquistato Napoli ed i napoletani in una sola stagione. L’attuale campionato l’ha visto più volte in difficoltà, ma ciò nonostante, le qualità dell’esterno sono indiscutibili. Nelle ultime uscite, ha però dimostrato di godere nuovamente della giusta forma fisica riuscendo ad essere decisivo in più occasioni. I numeri del classe 2001, non sono passati inosservati ai grandi club europei, i quali potrebbero sferrare l’assalto durante la prossima estate.

Stando a quanto riportato da “Il Mattino” per Aurelio De Laurentiis non ci saranno calciatori incedibili. Infatti, dopo la stagione sottotono, il presidente azzurro è pronto ad ascoltare ogni singola offerta per i suoi tesserati. Una proposta potrebbe arrivare proprio per il georgiano, il quale è sul taccuino dei dirigenti di Barcellona e Psg. L’affare è tutt’altro che semplice, in quanto il patron del club Campione d’Italia ha già stabilito il prezzo del cartellino. Quest’ultimo si aggira intorno ai 100 milioni di euro, solo ed esclusivamente a tali cifre sarà possibile assistere ad un’ennesima cessione di lusso.

Un altro aspetto da analizzare è legato al contratto di Kvaratskhelia. Quest’ultimo è voglioso di proseguire la propria avventura con la maglia del Napoli, ma il rinnovo contrattuale non è ancora arrivato. Infatti, il calciatore e la società si son dati appuntamento al termine della stagione per parlare ed analizzare nuovamente la questione. In caso di prolungamento, Khvicha diventerebbe uno dei pilastri del progetto azzurro in vista dei prossimi anni.