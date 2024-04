Juventus, chiuso il colpo in attacco: strada spianata per il Napoli?

La Juventus chiude il colpo in attacco: il Napoli può approfittarne per arrivare ad un obiettivo di mercato.

Napoli e Juventus sono molto attive sul mercato e probabilmente questo modo di operare prima dell’apertura effettiva della finestra di mercato estiva potrebbe essere determinante per la prossima stagione. I bianconeri sono pronti ad accogliere Felipe Anderson dopo che, secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, quest’ultimo avrebbe raggiunto un accordo con la società juventina a parametro zero.

Un altro attaccante che arricchisce il pacchetto dei terminali offensivi della Juventus ma che, di conseguenza, non permette al club di mantenerne altri in rosa. Esuberi di lusso che hanno colto l’attenzione degli azzurri. De Laurentiis monitora la situazione e la dirigenza potrebbe seriamente intavolare una trattativa con Giuntoli e società.

Su tutti spicca il nome di una delle rivelazioni di questo campionato, accostato anche alla Nazionale Italiana di Luciano Spalletti: Matìas Soulè. L’ala, in prestito al Frosinone, ha espresso gran parte del suo potenziale per molto tempo nel corso della stagione. L’argentino ha deciso di essere a disposizione del proprio Paese grazie anche alle sue prestazioni che lo rendono tra i calciatori più osservati d’Europa.

Soulè verso Napoli? Le statistiche ed il valore di mercato

In 29 presenze in questo campionato ha siglato la bellezza di 10 gol e 2 assist. Sotto la gestione Di Francesco è riuscito ad addentrarsi in una sua dimensione in cui riesce ad esprimersi nella maniera migliore possibile. La prossima settimana compirà 21 anni e diversi club sono già sulle sue tracce.

La Juventus non sembrerebbe essere intenzionata a puntare su di lui in campo ma lo utilizzerebbe volentieri come pedina di scambio per migliorare la squadra in più reparti date le lacune, sotto agli occhi di tutti, degli ultimi anni in difesa e soprattutto a centrocampo. Il valore di mercato dell’argentino si aggira attorno ai 25 milioni di euro. Un prezzo molto importante che potrebbe complicare l’operazione partenopea.

A corteggiare l’attaccante del Frosinone sono anche i club inglesi, i quali potrebbero soddisfare le richieste dei bianconeri in maniera immediata. Finora, per lui, si tratta della miglior stagione in carriera, la quale probabilmente segnerà una svolta fondamentale per il suo futuro.

Intanto Manna studia la situazione e cerca di cogliere il momento adatto per convincere la dirigenza della Juventus a cedere il giocatore. A prescindere dal prossimo allenatore degli azzurri, avere Soulè in squadra, data la recente stagione, accontenterebbe chiunque.