Conte-Napoli, si infiamma la trattativa: la concorrenza sorprende

Sono giorni caldi per il futuro di Antonio Conte. L’allenatore italiano è nel mirino del Napoli di De Laurentiis in vista della prossima stagione.

Tiene banco il futuro di Antonio Conte. Quest’ultimo è voglioso di tornare in panchina dopo l’esperienza in Premier League alla guida del Tottenham. L’allenatore italiano è nel mirino di diversi club europei e non, tra questi anche il Napoli. La società Campione d’Italia è pronta a salutare Francesco Calzona, il quale è approdato in Campania nelle vesti di traghettatore.

Nella prossima stagione, il discorso sarà ben diverso in quanto l’obiettivo della società è tornare a lottare all’apice della Serie A e non solo. Per far sì che tale missione possa essere completata, occorre un nome importante che diriga il gruppo squadra. A tal proposito, Antonio Conte è il primo obiettivo di Aurelio De Laurentiis per la panchina. Già dopo l’esonero di Garcia c’era stato un primo contatto fra le parti, ma l’ex calciatore rispedì la proposta al mittente a causa delle grosse difficoltà legate al gruppo partenopeo.

Conte-Napoli, la trattativa entra nel vivo: è l’obiettivo di De Laurentiis

Stando a quanto riportato da “SportMediaset” nelle ultime ore, la strada per arrivare ad Antonio Conte potrebbe essere più facile del previsto. Fino a qualche giorno fa, si parlava di un possibile interessamento da parte dei top club europei, i quali però starebbero virando altrove negli ultimi giorni. Tale discorso è ovviamente collegabile alle stesse società italiane, come Juventus, Milan e Roma.

Aurelio De Laurentiis potrebbe beneficiare delle idee delle altre società. Infatti, i top club italiani si starebbero allontanando sempre più da Antonio Conte. In primis, la Juventus ha deciso di virare altrove in caso di separazione con Massimiliano Allegri. Infatti, al momento in pole c’è Thiago Motta, ormai neo pupillo di Cristiano Giuntoli.

I discorsi legati a Milan e Roma, invece, appaiono molto simili. Entrambe le dirigenze potrebbero scegliere di continuare rispettivamente con Stefano Pioli e Daniele De Rossi anche nella prossima stagione. Il primo, dopo un momento difficile, è riuscito a prendere le redini della squadra guadagnandosi (al momento) il secondo posto in classifica. Nella Capitale, invece, l’ex calciatore ha portato entusiasmo, ridando vita a quei calciatori che con Josè Mourinho erano in grossa difficoltà. Tutto ciò potrebbe spianare la strada al Napoli per ingaggiare uno dei migliori tecnici in circolazione.